Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер

Малайзийская корпорация Karex Bhd., которая производит презервативы для брендов Durex, One и Carex, может повысить цены на свою продукцию из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил агентству Bloomberg глава компании Го Миа Киат. В азиатскую страну поставляется меньше нефтепродуктов, из которых делают большую часть компонентов для презервативов.

Как отметил Киат, компания пока согласовывает цены с большинством клиентов. Он выразил надежду, что спрос на продукцию на упадет на фоне нынешней ситуации.

Ранее глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что ЕС грозит нормирование товаров в случае блокады Ормузского пролива. Она отметила, что через этот пролив транзитом идет не только львиная доля энергоносителей, но и треть всех удобрений.

До этого глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль сообщил, что мировые цены на продукты питания могут вырасти из-за нарушения цепочек поставок, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Он пояснил, что перебои затронут не только рынки нефти и газа.