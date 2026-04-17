Миру предрекли скачок цен на продукты из-за конфликта на Ближнем Востоке

Мировые цены на продукты питания могут вырасти из-за нарушения цепочек поставок, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Он пояснил, что перебои затронут не только рынки нефти и газа.

Помимо нефти и газа, нехватка поставок затрагивает и другие важные сырьевые товары, такие как удобрения, нефтехимия и гелий. <...> Это может нанести ущерб как IT-сектору, так и продовольственному и сельскохозяйственному секторам, что, в свою очередь, может привести к росту цен на продукты питания, — отметил Бироль.

Ранее глава МЭА уже сообщал, что энергокризис, спровоцированный войной США и Израиля против Ирана и блокадой Ормузского пролива, уже превосходит нефтяные шоки 1970-х годов и газовый кризис 2022 года вместе взятые. По его словам, боевые действия на Ближнем Востоке оказывают разрушительное влияние на глобальные цепочки поставок, из-за чего в ближайшее время мировую экономику ждут серьезные последствия.