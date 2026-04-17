17 апреля 2026 в 16:26

Миру предрекли скачок цен на продукты из-за конфликта на Ближнем Востоке

Мировые цены на продукты питания могут вырасти из-за нарушения цепочек поставок, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Он пояснил, что перебои затронут не только рынки нефти и газа.

Помимо нефти и газа, нехватка поставок затрагивает и другие важные сырьевые товары, такие как удобрения, нефтехимия и гелий. <...> Это может нанести ущерб как IT-сектору, так и продовольственному и сельскохозяйственному секторам, что, в свою очередь, может привести к росту цен на продукты питания, — отметил Бироль.

Ранее глава МЭА уже сообщал, что энергокризис, спровоцированный войной США и Израиля против Ирана и блокадой Ормузского пролива, уже превосходит нефтяные шоки 1970-х годов и газовый кризис 2022 года вместе взятые. По его словам, боевые действия на Ближнем Востоке оказывают разрушительное влияние на глобальные цепочки поставок, из-за чего в ближайшее время мировую экономику ждут серьезные последствия.

В Польше извинились перед будущим премьером Венгрии за историю про собаку
СК возбудил уголовное дело по факту смерти артиста Кунгурова
Илья Ковальчук возглавит китайский хоккейный клуб «Шанхайские Драконы»
«Зависшие» на таможне квадрокоптеры за 13 млн рублей передали государству
В Совбезе РФ ответили представителю ЕК, не заметившей падения дронов ВСУ
Журналист Санчес рассказал об отсутствии цензуры в интервью с Лукашенко
Маршрутка с пассажирами влетела в учебную машину в Крыму
Экс-нардеп раскрыл план Украины по привлечению африканских мигрантов
Производители шоколада ищут замену какао, подорожавшего до $3 тыс. за тонну
Европа пожаловалась на задержки поставок оружия из США
Трамп предложил разделить сторонников MAGA на хороших и плохих
Великобритания и Франция возглавят миссию в Ормузском проливе
Политолог назвал истинную причину открытия Ормузского пролива
Путин собрал Совбез для обсуждения взаимодействия со странами СНГ
ФНС опровергла слухи, что под контроль переводов попадут 10 млн граждан
Трамп сказал НАТО не лезть в урегулирование по Ормузскому проливу
«Сверхдержава, но не суперсила»: Лукашенко дал совет Трампу по Китаю
Главный тренер «Балтики» ответил, поедет ли на матч РПЛ в Краснодар
«На столе 20-й пакет санкций»: Фицо поставил жесткий ультиматум ЕС
Юрист ответил, можно ли ввести обязательные ДНК-тесты в роддомах
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
