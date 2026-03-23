Глава МЭА сделал пугающее заявление об энергокризисе

Энергокризис, вызванный войной в Иране и блокадой Ормузского пролива, сопоставим по масштабу с нефтяными шоками 1970-х годов и газовым кризисом 2022 года, вместе взятыми, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. По его словам, которые приводит Bloomberg, мировую экономику ждут серьезные последствия боевых действий на Ближнем Востоке.

Не только нефть и газ, но и некоторые жизненно важные артерии мировой экономики, такие как нефтехимия, удобрения, сера, гелий, — их торговля прервана, что приведет к серьезным последствиям для мировой экономики, — отметил он.

Ранее китайские аналитики заявили, что президент РФ Владимир Путин нанес удар на опережение по Европе словами о немедленном прекращении поставок газа в ЕС, пока там готовили новый пакет антироссийских санкций. По их словам, подобное может спровоцировать еще больший рост цен на энергоносители.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что не использующие российскую энергию страны подвергнутся естественному отбору. По его словам, мировые державы осознали эту необходимость для диверсификации энергетического портфеля.