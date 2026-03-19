Не использующие российскую энергию страны подвергнутся естественному отбору, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, мировые державы осознали эту необходимость для диверсификации энергетического портфеля.

Мир понимает необходимость включения российской энергии в диверсифицированный энергетический портфель каждой страны. Если вы не покупаете российскую энергию, дарвиновский процесс естественного отбора позаботится о вас. ЕС станет ярким примером для всех, — отметил он.

Ранее китайские аналитики заявили, что президент России Владимир Путин нанес удар на опережение по Европе словами о немедленном прекращении поставок газа в ЕС, пока там готовили новый пакет антироссийских санкций. По их словам, на фоне ближневосточного кризиса и дефицита топлива прекращение поставок из России может спровоцировать еще больший рост цен на энергоносители в Европе.

Также французский политик Флориан Филиппо заявил, что Париж должен немедленно отказаться от антироссийских санкций на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана, во избежание энергетического кризиса. По его мнению, эти ограничения приносят выгоду лишь Вашингтону.