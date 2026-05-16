Аномальная жара в +30 идет на Москву: как выжить в раскаленном мегаполисе

Аномальная жара выше 30 градусов накроет Москву на всю следующую неделю, обещают синоптики. Когда будет жарче всего, как выжить в мегаполисе в такую погоду, когда будет похолодание?

Какая погода пришла в Москву к 16 мая, как меняется климат

В Москве к середине месяца начался «идеальный май», утверждает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Однако идиллия продлится недолго.

«16 мая столица будет ощущать влияние гребня антициклона, наступающего с юго-запада. Ожидается переменная облачность, обойдется без дождей, а температурные показатели будут соответствовать концу июня. Температура воздуха плюс 22–24 градуса, по области ожидается плюс 20–25. Атмосферное давление будет расти. В воскресенье во второй половине дня пройдут кратковременные дожди с грозами, ночью — плюс 11–13, днем — плюс 25–27 градусов», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Когда в Москву придет аномальная жара, будут ли «тропические ночи»

Гидрометцентр Москвы предупредил, что на следующей неделе весь Московский регион ждет аномальная жара. Температура будет достигать плюс 32 градусов и пойдет на спад только к выходным.

«В период с 18 по 22 мая на территории города Москвы и Московской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской областей ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 7–9 градусов. Максимальная температура днем ожидается на уровне 27–32 градусов», — объявили в Гидрометцентре.

Причина аномально жаркой погоды — тепловая волна из Центральной Азии. По южной, а затем и западной периферии волна будет «затягивать» воздух из Черного и Каспийского морей, что сделает погоду неустойчивой, местами с кратковременными дождями и грозами. При этом «тропических» ночей в столице не ожидается, температура не будет подниматься выше плюс 20.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будет ли резкое похолодание в Москве, что говорят синоптики

Специалисты Foreca прогнозируют, что погода изменится 23 мая: северный ветер охладит воздух до плюс 23 градусов. Начнется кратковременное похолодание.

По прогнозу ИА «Метеоновости», 24 мая температура резко упадет ниже плюс 15 градусов. Ночью будет около плюс 7 градусов. Период похолодания продлится три дня, после чего погода вернется к климатической норме конца мая для Москвы: плюс 19 градусов днем, около плюс 12 ночью.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, будет ли аномальная жара

По словам Леуса, 16 мая уходящий циклон еще отметится дождями при температуре ниже климатической нормы, однако на Петербург также надвигается период теплой погоды.

«В регионе облачно, во второй половине дня 16 мая с прояснениями, местами, преимущественно в первой половине дня, кратковременные дожди, по области — с грозой. Температура воздуха плюс 14–16 градусов, в Ленобласти плюс — 13–18. Атмосферное давление будет расти. В воскресенье местами небольшие дожди, ночью — плюс 11–13, днем — плюс 19–21 градус», — прогнозирует Леус.

Foreca обещает, что волна азиатского тепла заденет и Санкт-Петербург. Пик жары будет во вторник, 19 мая, когда столбики термометров доберутся до плюс 26 градусов. В остальные дни недели температура днем будет держаться на уровне плюс 19–21 градуса, ночью около 12 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как выжить в мегаполисе во время аномальной жары

Специалисты предупреждают, что периоды аномальной жары особенно опасны в Москве. Следует позаботиться о себе пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями, в первую очередь сердечно-сосудистой системы.

Во время аномальной жары необходимо пить много воды, 2–3 литра в день маленькими порциями, отказаться от алкоголя, крепкого кофе и сладких газированных напитков, которые только усиливают обезвоживание. Еда должна быть легкой и холодной: например, можно вспомнить об окрошке и гаспачо.

В аномальную жару следует выбирать легкую дышащую одежду, обязательно необходимы головной убор и солнцезащитные очки. Открытые участки кожи необходимо защитить SPF-кремом. Солнечный удар и ожоги в городе усугубляются обилием бетонных конструкций и раскаленного асфальта.

Свой день необходимо построить так, чтобы провести на солнце минимум времени с 11:00 до 17:00. Держитесь в тени, почаще старайтесь отдыхать у воды, фонтанов, в скверах. Избегайте долгих пересадок в метро/транспорте, где душно и нет вентиляции. В качестве «оазисов» можно использовать торговые центры и другие помещения с кондиционированием. Всегда с собой следует иметь бутылку воды, влажные салфетки.

В жару нельзя выходить на пробежку и поездки на велосипеде «ради фитнеса»: лучше ходить медленно или брать такси до пункта назначения.

Если у вас дома есть кондиционер, не следует делать слишком большую разницу между температурой на улице и дома — не больше 5–10 градусов. Без кондиционера следует дома тщательно закрывать шторы и ставни, использовать вентилятор, к которому можно поставить таз с холодной водой — это заметно охлаждает помещение.

В аномальную жару обязательно надо знать признаки теплового удара: резкая слабость, головокружение, тошнота, жар, головная боль, спутанность сознания. Почувствовав эти симптомы, надо срочно идти в тень или прохладное помещение, ослабить одежду, смочить кожу и вызвать скорую.

