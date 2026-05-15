Аномальная жара до +30 градусов: прогноз погоды в Москве до конца мая

Москву ожидает период аномальной жары, прогнозируют синоптики. Сколько градусов будет 15 мая, когда придут +30?

Какая погода пришла в Москву к 15 мая

Москва в пятницу столкнется с влиянием южного циклона, предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Циклон сделает атмосферу над регионом неустойчивой; в небе появятся очаги мощных кучево-дождевых облаков, местами проливаясь кратковременными дождями, а в послеполуденные часы прошумят ливни и грозы. Наиболее активными проявления конвективного ненастья ожидаются в западной половине столичного региона. Температура воздуха плюс 21–23 градуса, по области ожидается плюс 19–24. Атмосферное давление будет ниже нормы. В субботу местами кратковременные дожди, ночью — плюс 12–14, днем — плюс 21–23 градуса», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Прогноз погоды в Москве до конца мая

Синоптик Евгений Тишковец предупредил о резком усилении антициклона на следующей неделе. Температура днем может достигать 29 градусов и выше, что на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и на 4–5 градусов теплее, чем обычно в середине лета.

Леус отмечает, что жара придет уже в понедельник.

«В формирование условий погоды вмешается барический гребень с востока, наполненный сухим и жарким среднеазиатским воздухом. Он постепенно прекратит дожди и поднимет температуру до плюс 26–28 градусов, что на 7–8 градусов выше климатической нормы. Вторник разгонит температуру до максимума, будет до плюс 29 градусов — такие температуры и в середине лета бывают нечасто», — отметил синоптик.

Леус считает, что уже в среду новый циклон вернет в Москву грозы и собьет жару. С ним не согласны специалисты Foreca: до 23 мая в столице не будет осадков, а температура воздуха удержится на уровне плюс 28–30 градусов, по крайней мере до четверга. Тропических ночей (выше плюс 20) пока не ожидается, температура по ночам будет держаться на уровне плюс 16–18 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как начнется лето в Москве, что с погодой

Долговременный прогноз ИА «Метеоновости» предполагает резкое изменение погоды в Москве в конце мая.

С понедельника, 25 мая, начнется резкое похолодание. Всего через несколько дней после завершения периода аномальной жары температура днем упадет ниже плюс 10 градусов, ночью будет плюс 3–4 градуса.

Период аномальных холодов ожидается недолгим и закончится уже к началу июня.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда будет жара

В Северной столице московской жары пока не ожидается. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предупредил, что в пятницу, 15 мая, новый циклон с юго-востока снова принесет дожди в Санкт-Петербург. Мощный ливень будет продолжаться всю ночь и закончится в субботу.

«Влияние на погоду города на Неве окажет северная периферия циклона, выходящего с юга в центральные области европейской части России. Он постепенно закроет небо плотными облаками и во второй половине дня принесет дожди. При этом температурный фон останется в рамках климатической нормы. Температура воздуха плюс 15–17 градусов, в Ленобласти — плюс 12–17, на востоке — до плюс 21. Атмосферное давление будет падать. В субботу временами дожди, ночью — плюс 9–11, днем — плюс 15–17 градусов», — сообщил Леус.

Foreca прогнозирует в Петербурге теплую погоду на новой неделе, однако аномальной жары не ожидается. Пик жары в плюс 25 градусов с грозой придется на четверг, 19 мая. Практически каждый день будут идти дожди: за 10 дней ожидается две трети месячной нормы.

Читайте также:

Россия выжигает объекты ВСУ вокруг Одессы: удары по Украине 15 мая

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 мая: где сбои в России

Путешественник Саша Конь погиб от дрона ВСУ: что известно, кто он такой