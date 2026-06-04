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04 июня 2026 в 19:04

В «Хезболле» жестко отреагировали на перемирие Ливана с Израилем

«Хезболла» назвала перемирие Ливана с Израилем фиктивным и унизительным

Ливан Ливан Фото: Stringer/dpa/Global Look Press
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Шиитская организация «Хезболла» заявила, что отвергает фиктивное прекращение огня, которое работает в интересах Израиля и ставит под угрозу существование Ливана. В Telegram-канале организации подчеркнули, что суверенитет страны может быть восстановлен только путем прекращения израильской агрессии и «вывода войск с оккупированной территории».

Исламское сопротивление отвергает фиктивное прекращение огня в интересах Израиля, которое ставит под угрозу существование Ливана. Считаем абсурдным, унизительным и позорным продолжение прямых переговоров в Вашингтоне, разжигающих рознь среди ливанцев, — сказано в сообщении.

3 июня завершился третий раунд ливано-израильских переговоров при посредничестве США. По итогам переговоров стороны договорились об условиях реализации режима прекращения огня. Эти условия предусматривают полное прекращение огня со стороны «Хезболлы» и вывод всех ее бойцов из сектора к югу от реки Литани.

Ранее стало известно, что израильские власти запросили у США разрешение на расширение военных действий в Бейруте. По информации источника, представители Израиля обратились к американским коллегам на высоком уровне. Они попросили предоставить Армии обороны Израиля возможность расширить масштабы ударов по Бейруту.

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