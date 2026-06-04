В «Хезболле» жестко отреагировали на перемирие Ливана с Израилем

В «Хезболле» жестко отреагировали на перемирие Ливана с Израилем «Хезболла» назвала перемирие Ливана с Израилем фиктивным и унизительным

Шиитская организация «Хезболла» заявила, что отвергает фиктивное прекращение огня, которое работает в интересах Израиля и ставит под угрозу существование Ливана. В Telegram-канале организации подчеркнули, что суверенитет страны может быть восстановлен только путем прекращения израильской агрессии и «вывода войск с оккупированной территории».

Исламское сопротивление отвергает фиктивное прекращение огня в интересах Израиля, которое ставит под угрозу существование Ливана. Считаем абсурдным, унизительным и позорным продолжение прямых переговоров в Вашингтоне, разжигающих рознь среди ливанцев, — сказано в сообщении.

3 июня завершился третий раунд ливано-израильских переговоров при посредничестве США. По итогам переговоров стороны договорились об условиях реализации режима прекращения огня. Эти условия предусматривают полное прекращение огня со стороны «Хезболлы» и вывод всех ее бойцов из сектора к югу от реки Литани.