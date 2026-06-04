Польша ввела ограничения на полеты у границы с Белоруссией и Украиной

Польша ввела ограничения на полеты у границы с Белоруссией и Украиной

Польша ввела ограничения на полеты у границы с Белоруссией и Украиной, сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания. По запросу оперативного командования вооруженных сил они продлятся с 10 июня по 9 сентября 2026 года. Ограничения будут распространяться на воздушное пространство на высоте до примерно трех километров.

С 10.06.2026 будет введено ограничение воздушного движения в восточной части, — сказано в публикации.

Как следует из сообщения, ночью в этой зоне установят полный запрет на полеты. Исключение предусмотрено для военной авиации и отдельных рейсов, согласованных заранее. В дневное время выполнять полеты смогут военные самолеты, санитарная авиация, поисково-спасательные службы, а также некоторые беспилотники.

В польском агентстве пояснили, что ограничения вводятся в целях обеспечения национальной безопасности. Зона их действия охватит территорию на расстоянии примерно от 20 до 50 километров от восточной границы страны.

Ранее министр обороны страны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия могла сбить украинские дроны, летевшие на Санкт-Петербург, в случае нарушения ими воздушного пространства страны. Он сообщил, что в ту ночь вводились ограничения на авиа- и морское сообщение в районах Порвоо и Лаппеэнранта.