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04 июня 2026 в 07:55

В Финляндии заявили о готовности сбивать дроны, летящие в сторону России

Хяккянен: Финляндия была готова сбить БПЛА на подлете к Санкт-Петербургу

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Финляндия была готова сбить украинские дроны, летевшие на Санкт-Петербург, в случае нарушения ими воздушного пространства страны, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен. По его словам, которые приводит газета Ilta-Sanomat, в ту ночь вводились ограничения на авиа- и морское сообщение в районах Порвоо и Лаппеэнранта, армия была приведена в боевую готовность.

Хяккянен утверждает, что разведке якобы удалось заранее узнать о готовящейся украинской атаке, что позволило выработать стратегию на случай нарушения воздушного пространства Финляндии. Подробности о том, какая разведывательная система использовалась, министр раскрывать не стал.

До этого в воздушном пространстве Финляндии в районе российской границы заметили шведский самолет-разведчик на базе Gulfstream IV. Борт способен вести радиотехническую разведку. Самолет вылетел с аэродрома Тампере на юге Финляндии, после чего поднялся до северных границ страны и начал курсировать на высоте до 13 километров.

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