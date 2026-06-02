02 июня 2026 в 16:25

Незваный гость из НАТО замечен у северных границ России

Шведский самолет-разведчик на базе Gulfstream IV курсирует в воздушном пространстве Финляндии в районе границы с Россией, передает РИА Новости со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, борт способен вести радиотехническую разведку и находится в воздухе уже несколько часов.

Самолет вылетел с аэродрома Тампере на юге Финляндии, после чего поднялся до северных границ страны и начал курсировать в районе границы с Россией на высоте до 13 с лишним километров, уточнил источник. Он добавил, что полет проходит вне коридоров, установленных для гражданской авиации.

Данный борт уже неоднократно замечали над нейтральными водами Черного моря. Тогда он вылетал из Бухареста и двигался над акваторией, не заходя в воздушное пространство других стран, кроме Румынии, где базировался достаточно продолжительное время.

Ранее вблизи Калининградской области были замечены сразу три самолета-разведчика стран НАТО. По данным источника, над нейтральными водами Балтийского моря вблизи границ региона выполнял полет Beechcraft King Air 350ER, способный использоваться для наблюдения и аэрофотосъемки.

