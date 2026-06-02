Финляндия конфисковала российские деньги по прихоти Киева

Управление по взысканию долгов Финляндии по заявлению «Нафтогаза» конфисковало российские денежные средства на сумму €3,7 млн (почти 314 млн рублей), сообщила телерадиокомпания Yle. По ее информации, речь идет о средствах, которые Россия до 2022 года перечислила Финляндии в рамках программы приграничного сотрудничества Евросоюза.

Проект должен поддержать развитие в приграничных районах двух стран. Как разъяснило финское управление, деньги перечислялись в Министерство труда и экономического развития Финляндии, однако не были использованы. Средства остались на балансе ведомства, когда проект свернули в 2022 году.

Они конфискованы по заявлению украинской компании «Нафтогаз» и ее «дочек». Решение о конфискации носит временный характер и действует до особого распоряжения, указывает телерадиокомпания. С 2024 года Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало имущество России на сумму более €40 млн.

Ранее власти Финляндии выразили недовольство из-за отсутствия предупреждений от Киева о перемещении беспилотников. По данным журналистов, украинская сторона не считала нужным уведомлять государства НАТО о возможном приближении своих дронов к их воздушным границам.