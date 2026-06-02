Раскрыта неприятная правда о сделке Ирана и США Fars: диалог Тегерана и Вашингтона по мирному соглашению встал на паузу

Коммуникация между Тегераном и Вашингтоном по доработке текста возможного соглашения приостановлена, следует из материала агентства Fars, которое ссылается на осведомленный источник. По его словам, пауза длится уже несколько дней.

Источник уточнил, что в последнем послании, направленном из Ирана в США, содержался четкий сигнал относительно необходимости введения режима прекращения огня на территории Ливана.

Ранее эксперт Центра развития гуманитарных технологий «Новая эра» Егор Зубакин заявил, что наиболее реалистичным вариантом потенциальной сделки между США и Ираном является тактическое перемирие, а не полноценное стратегическое соглашение. По его словам, Вашингтон не пойдет на полное снятие санкций с Тегерана.

До этого президент США Дональд Трамп рассказал, что меморандум о взаимопонимании между Ираном и США может быть заключен на следующей неделе. Так он ответил на вопрос, когда стороны согласуют документ. По словам американского лидера, он не одобрял предыдущую версию документа.