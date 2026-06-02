ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 17:03

Нейропсихолог назвала причины популярности онлайн-караоке

Нейропсихолог Колобова: онлайн-караоке закрывает потребность в общении

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Онлайн-караоке помогает закрывать потребность в общении, рассказала «Москве 24» нейропсихолог Светлана Колобова. Она отметила, что наиболее популярным такое развлечение стало у людей старшего возраста.

Онлайн-караоке — простое действие, которое позволяет им оставаться на связи, быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и, самое главное, общаться. Это и социальный контакт, и хорошая когнитивная стимуляция, и сохранение идентичности: бабушка не человек на обочине мира, а участница культуры, которая поет, шутит, проявляется, — рассказала Колобова.

Нейропсихолог подчеркнула, что пение помогает снизить напряжение и получить эмоциональную разрядку. По ее словам, важен также межпоколенческий эффект — молодые люди начинают относиться к старости более положительно.

Ранее нейропсихолог Нина Петровская рассказала: чтобы сохранить хорошую память и ясность ума в пожилом возрасте, необходимо поддерживать умственную активность, завести питомца и регулярно заниматься умеренными физическими упражнениями. По ее словам, обучение чему-либо новому помогает создавать новые нейронные связи в мозге.

Общество
караоке
пожилые
психологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.