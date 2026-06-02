Нейропсихолог назвала причины популярности онлайн-караоке

Онлайн-караоке помогает закрывать потребность в общении, рассказала «Москве 24» нейропсихолог Светлана Колобова. Она отметила, что наиболее популярным такое развлечение стало у людей старшего возраста.

Онлайн-караоке — простое действие, которое позволяет им оставаться на связи, быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и, самое главное, общаться. Это и социальный контакт, и хорошая когнитивная стимуляция, и сохранение идентичности: бабушка не человек на обочине мира, а участница культуры, которая поет, шутит, проявляется, — рассказала Колобова.

Нейропсихолог подчеркнула, что пение помогает снизить напряжение и получить эмоциональную разрядку. По ее словам, важен также межпоколенческий эффект — молодые люди начинают относиться к старости более положительно.

Ранее нейропсихолог Нина Петровская рассказала: чтобы сохранить хорошую память и ясность ума в пожилом возрасте, необходимо поддерживать умственную активность, завести питомца и регулярно заниматься умеренными физическими упражнениями. По ее словам, обучение чему-либо новому помогает создавать новые нейронные связи в мозге.