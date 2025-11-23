Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 12:10

Анна Седокова показала откровенное фото без трусов

Певица Седокова опубликовала откровенное фото без трусов после ночи в караоке

Анна Седокова Анна Седокова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Анна Седокова опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) откровенную фотографию, позируя в постели без трусов. Артистка призналась, что всю ночь провела в караоке и даже забыла разбудить сына в школу.

Как понять, что ночью ты была в караоке. И даже не подумайте, что я вернулась оттуда без шикарных букетов. Сегодня проспала и не разбудила сына в школу, — написала Седокова.

Ранее Седокова опровергла слухи о романе с футболистом «Спартака». Певица объяснила, что опубликованные носки с логотипом клуба принадлежали ее сыну, посещавшему детскую секцию команды. Знаменитость подчеркнула, что не состоит в отношениях ни с одним футболистом.

До этого певица похвасталась перед подписчиками фрагментами переписки со своим состоятельным поклонником, который атакует ее предложениями. Она выразила ироничное одобрение попыткам неизвестного, но отклонила его предложения. В ходе беседы неизвестный мужчина настойчиво просил певицу о встрече, предлагая приехать с «подарками, сумками Louis Vuitton и деньгами».

