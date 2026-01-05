Путин рассказал, о какой профессии мечтал в детстве

Президент России Владимир Путин в разговоре с семилетним участником акции «Елка желаний» Игорем Степаненко рассказал, что в детстве мечтал стать разведчиком, передает пресс-служба Кремля. Глава государства отметил, что у него были также желания стать моряком и летчиком, но после чтения книг и просмотра фильмов он выбрал разведку.

В конечном итоге... мне захотелось стать разведчиком. Я стал сотрудником внешней разведки нашей страны, работал почти 20 лет... Так что, видишь, моя мечта в этом смысле полностью сбылась, — сказал Путин.

В заключение президент пожелал своему юному собеседнику, чья мечта о посещении Музея Мирового океана была исполнена, добиваться поставленных целей и испытывать «здоровое чувство достижения».

Ранее Путин пообщался по телефону с 10-летней Варварой Смахтиной. Глава государства исполнил новогоднюю мечту девочки в рамках акции «Елка желаний». Мечта девочки посетить Звездный Городок и ознакомиться с работой Центра подготовки космонавтов также была исполнена. Дополнительно Путин решил организовать ей посещение балета «Щелкунчик» в Большом театре России.