Путин пообщался с девочкой, чью мечту исполнил к Новому году

Путин пообщался с девочкой, чью мечту исполнил к Новому году Путин поговорил по телефону с 10-летней Варварой, чью мечту он исполнил

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с 10-летней Варварой Смахтиной, сообщил ТАСС пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков. Глава государства исполнил новогоднюю мечту девочки в рамках акции «Елка желаний».

Президент Путин позвонил девочке Смахтиной Варваре десяти лет. Она загадала желание, которое он снял с «Елки желаний», — уточнил Песков.

Представитель Кремля рассказал, что девочка хотела посетить Звездный Городок и ознакомиться с работой Центра подготовки космонавтов. Желание школьницы исполнилось. Дополнительно Путин решил организовать ей посещение балета «Щелкунчик» в Большом театре России. Песков добавил, что президент очень тепло поинтересовался впечатлениями девочки, поговорил с ее мамой и пожелал всего лучшего в новом году.

Ранее психолог Станислав Самбурский раскрыл, как правильно сформулировать и загадать желание на Новый год. Специалист отметил, что в этом поможет техника под названием WOOP. Расшифровывается и переводится она как «желание», «результат», «препятствия», «план».