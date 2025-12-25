Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 18:15

Путин пообщался с девочкой, чью мечту исполнил к Новому году

Путин поговорил по телефону с 10-летней Варварой, чью мечту он исполнил

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с 10-летней Варварой Смахтиной, сообщил ТАСС пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков. Глава государства исполнил новогоднюю мечту девочки в рамках акции «Елка желаний».

Президент Путин позвонил девочке Смахтиной Варваре десяти лет. Она загадала желание, которое он снял с «Елки желаний», — уточнил Песков.

Представитель Кремля рассказал, что девочка хотела посетить Звездный Городок и ознакомиться с работой Центра подготовки космонавтов. Желание школьницы исполнилось. Дополнительно Путин решил организовать ей посещение балета «Щелкунчик» в Большом театре России. Песков добавил, что президент очень тепло поинтересовался впечатлениями девочки, поговорил с ее мамой и пожелал всего лучшего в новом году.

Ранее психолог Станислав Самбурский раскрыл, как правильно сформулировать и загадать желание на Новый год. Специалист отметил, что в этом поможет техника под названием WOOP. Расшифровывается и переводится она как «желание», «результат», «препятствия», «план».

Владимир Путин
дети
Дмитрий Песков
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору
Алентова умерла после похорон Лобоцкого, атака на гумконвой: что дальше
Колючий снегопад и холод до -15? Погода в Москве в конце января: чего ждать
Россия готова подтвердить отсутствие агрессии против ЕС и НАТО
Военэксперт раскрыл секрет успеха дрона «Князь Вандал Новгородский»
Пожар вынудил жителей коммуналки спасаться через окна
Фонд «Защитники Отечества» подвел итоги работы с обращениями участников СВО
Китайцы разогнали вагон до 700 км/ч
Путин раскрыл главный критерий оценки на «Лидерах России»
Max достиг рекордного суточного охвата перед Новым годом
Поздравление «Сатаны»: во что Зеленский превращает Рождество
Красноярские блогеры ответят за издевательства над детьми и инвалидами
Туристка из Саратова заблудилась в горах Сочи
В Норильске возбуждено дело против органов опеки после гибели младенца
В Казахстане расшифровали бортовые самописцы самолета AZAL
Самолет вовремя не взлетел из-за собачьих экскрементов
Скорая не смогла спасти россиянина из-за заставленных машин
«Уже прыгает тройные»: дисквалификация Валиевой все — когда вернется на лед
Игривое настроение: алкогольный десерт с фруктами на праздник
«Я тебе язык отрежу»: обматеривший учителя цыган может попасть за решетку
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.