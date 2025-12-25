Психолог раскрыл, как правильно загадать желание на Новый год

Правильно сформулировать и загадать желание на Новый год поможет техника под названием WOOP, заявил «Москве 24» психолог Станислав Самбурский. Эта аббревиатура означает wish — желание, outcome — результат, obstacle — препятствия, plan — план, пояснил эксперт.

Для начала следует сформулировать само желание, и делать это нужно на позитиве, убирая все отрицательные частицы. Также важна конкретика: не «хочу похудеть», а «хочу скинуть вес на 10 килограммов», — уточнил Самбурский.

При этом нужно сразу прописать первые шаги для приближения к мечте, которые можно сделать в ближайшие дни, и представить результат. После этого нужно подумать о потенциальных препятствиях и составить простой план подстраховки, если захочется отступить от цели.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко посоветовал россиянам отказаться от традиции сжигать бумажку с желанием под бой курантов, бросать пепел в бокал с шампанским и выпивать. Он пояснил, что это никак не отразится на здоровье, однако есть и другие способы провести ритуал.