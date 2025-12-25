Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 16:48

Психолог раскрыл, как правильно загадать желание на Новый год

Психолог Самбурский: правильно загадать новогоднее желание позволит техника WOOP

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Правильно сформулировать и загадать желание на Новый год поможет техника под названием WOOP, заявил «Москве 24» психолог Станислав Самбурский. Эта аббревиатура означает wish — желание, outcome — результат, obstacle — препятствия, plan — план, пояснил эксперт.

Для начала следует сформулировать само желание, и делать это нужно на позитиве, убирая все отрицательные частицы. Также важна конкретика: не «хочу похудеть», а «хочу скинуть вес на 10 килограммов», — уточнил Самбурский.

При этом нужно сразу прописать первые шаги для приближения к мечте, которые можно сделать в ближайшие дни, и представить результат. После этого нужно подумать о потенциальных препятствиях и составить простой план подстраховки, если захочется отступить от цели.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко посоветовал россиянам отказаться от традиции сжигать бумажку с желанием под бой курантов, бросать пепел в бокал с шампанским и выпивать. Он пояснил, что это никак не отразится на здоровье, однако есть и другие способы провести ритуал.

Читайте также
Новогодняя елка едва не погубила многодетную семью
Регионы
Новогодняя елка едва не погубила многодетную семью
3 безалкогольных напитка на Новый год, которые понравятся всем — от детей до взрослых: готовим праздничное наслаждение
Общество
3 безалкогольных напитка на Новый год, которые понравятся всем — от детей до взрослых: готовим праздничное наслаждение
Свет Вифлеемской звезды: как в Москве встретили католическое Рождество
Общество
Свет Вифлеемской звезды: как в Москве встретили католическое Рождество
Приметы 25 декабря — Спиридон Солнцеворот: поворот на весну и потепление?
Семья и жизнь
Приметы 25 декабря — Спиридон Солнцеворот: поворот на весну и потепление?
Топ-10 мест на планете для встречи красивых рассветов и закатов
Семья и жизнь
Топ-10 мест на планете для встречи красивых рассветов и закатов
Новый год
традиции
праздники
психологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Потерявшийся в Москве экс-депутат нашелся
Амурский тигр попал под колеса четырех машин
Умерла Вера Алентова, звезда «Москва слезам не верит»: биография и карьера
Как меняется топливная логистика под влиянием климатических колебаний
Против экс-замгубернатора Ростовской области возбудили дело
Бывшего замгубернатора Ростовской области объявили в розыск
Раскрыто первое действие Долиной после вердикта Мосгорсуда
200 млн на вещдоках: за что сядет следователь по делу казанского стрелка
В Алжире принял закон, обязавший французов извиняться
В МИД ответили на попытки внешних сил подорвать партнерство России и Китая
«Пьяный» торт с грецкими орехами: роскошный вкус домашнего десерта
Летевший из Китая в Москву самолет экстренно сел в Казани
Путин пообщался с девочкой, чью мечту исполнил к Новому году
Отвергнутый украинец зарезал россиянку: подробности дела из Подмосковья
«Не останется на улице»: адвокат оценил шансы Долиной отсрочить выселение
Американец убил бывшую жену на глазах у ребенка
Отец предполагаемого подрывника авто ДПС в Москве рассказал о сыне
«Крайне тяжелая»: Гладков об обстановке в приграничье
Стало известно, когда Лурье может заехать в квартиру
Раскрыты детали похорон основателя ОПГ «Солнцевские»
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.