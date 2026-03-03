Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 15:17

Психолог назвала неочевидный фактор низкой самооценки

Психолог Сальникова: зависимость от чужого мнения негативно влияет на самооценку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зависимость от чужого мнения и одобрения негативно влияет на самооценку, заявила «Радио 1» психолог Дарья Сальникова. По ее словам, ожидание постоянного признания и похвалы от окружающих свойственно детям. Взрослая жизнь устроена совсем иначе, и осознание этого поможет обрести человеку внутреннюю ценность.

Когда у человека нет внутренней ценности, ему постоянно нужно внешнее подтверждение: зарплата, подарки, лайки или чужие взгляды. Если этого нет — он чувствует себя пустым. Люди с пассивной позицией: я — объект, который либо выбирают, либо нет, часто имеют проблемы с самооценкой. Ведь кто-то (начальник, партнер или друг) всегда держит в руках пульт от их настроения, — объяснила Сальникова.

Она призвала не надеяться на внешние подтверждения своей ценности, научиться брать ответственность за свою жизнь и любить себя вне всяких оценок. По мнению психолога, в сложных ситуациях важно не обижаться на весь мир, а делать осознанный выбор.

Ранее психолог Ирина Крашкина заявила, что умение не торопиться и осознанность повышают шансы на счастливую жизнь и ментальное благополучие. По ее словам, способность вовремя замедлиться и выйти из хронической гонки снижает субъективный стресс. Эксперт предупредила, что при постоянной спешке усиливается тревожность, ухудшаются когнитивные способности и качество сна.

