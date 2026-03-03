Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026

Беспилотник ударил в американское посольство в Эр-Рияде

WP: крыша обрушилась у американского посольства в Эр-Рияде после удара БПЛА

Беспилотник вновь ударил по зданию американского посольства в Эр-Рияде, сообщает The Washington Post. По информации издания, произошло частичное обрушение крыши. Информация о пострадавших не поступала. При этом газета уточняет, что диппредставительство окутано дымом.

Здание канцелярии по-прежнему окутано дымом, и часть его крыши обрушилась, — сказано в сообщении.

Ранее журналист NewsNation Келли Мейер, сославшись на личный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщила, что Вашингтон не оставит без ответа нападение на американское посольство в столице Саудовской Аравии и убийство американских военных. При этом глава Белого дома подчеркнул, что в данный момент не считает необходимым вводить войска в Иран.

До этого сообщалось, что пожар на территории посольства США в Эр-Рияде начался в ночь на 3 марта в результате атаки беспилотников. Пресс-служба Минобороны Саудовской Аравии подтвердила, что всего по зданию дипмиссии ударило два дрона. Согласно сведениям ведомства, площадь пожара оказалась небольшая.

