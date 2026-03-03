В Иране заявили, что переиграли США с ударом по совету экспертов

В Иране заблаговременно провели эвакуацию офисов совета экспертов в Куме и Тегеране, благодаря чему удалось избежать жертв при последовавших атаках на эти здания, сообщила государственная телерадиокомпания страны. Удары по офисам были нанесены 2 и 3 марта.

Несмотря на мощные атаки эти здания были эвакуированы заранее. К счастью, жертв не было, — сообщил вещатель.

Ранее в Сети появились кадры с разрушенным офисом Совета экспертов в Иране. Там должны были избрать нового верховного лидера республики. На видео заметно, что здание разрушено до основания. На фоне слышны крики людей. По версии израильского 12-го телеканала, удар был совершен в то время, когда 88 членов совета собрались, чтобы проголосовать за преемника Хаменеи.

До этого член Совета экспертов республики аятолла Али Моалем рассказал, что выборы верховного лидера в Иране не займут много времени. Он подчеркнул, что при назначении человека на пост будут учитывать в первую очередь религиозные нормы, а не личные предпочтения экспертов.