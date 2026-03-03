Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 17:59

В Иране заявили, что переиграли США с ударом по совету экспертов

Иран успел эвакуировать офис совета экспертов до ударов США и Израиля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Иране заблаговременно провели эвакуацию офисов совета экспертов в Куме и Тегеране, благодаря чему удалось избежать жертв при последовавших атаках на эти здания, сообщила государственная телерадиокомпания страны. Удары по офисам были нанесены 2 и 3 марта.

Несмотря на мощные атаки эти здания были эвакуированы заранее. К счастью, жертв не было, — сообщил вещатель.

Ранее в Сети появились кадры с разрушенным офисом Совета экспертов в Иране. Там должны были избрать нового верховного лидера республики. На видео заметно, что здание разрушено до основания. На фоне слышны крики людей. По версии израильского 12-го телеканала, удар был совершен в то время, когда 88 членов совета собрались, чтобы проголосовать за преемника Хаменеи.

До этого член Совета экспертов республики аятолла Али Моалем рассказал, что выборы верховного лидера в Иране не займут много времени. Он подчеркнул, что при назначении человека на пост будут учитывать в первую очередь религиозные нормы, а не личные предпочтения экспертов.

Иран
США
Израиль
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обнимал и гладил: британка открыла охоту на зоофила за секс с ее конем
«Модный приговор», разводы, конфликт с Дружининой: как живет Сергей Жигунов
Возлюбленный родившей Лерчек призвал молиться за нее
Нагиев и Собчак рискуют потерять миллионы на фоне паники в Дубае
В Совфеде рассказали, какая война идет у России с Западом
Хаменеи, Милошевич, Каддафи: как США «убирают» неугодных лидеров
«Не считает за людей»: в ГД объяснили слова Зеленского о потерях ВСУ
МОК призвали закончить бойкот российского спорта после атак США на Иран
В Ираке подсчитали убытки из-за приостановок добычи нефти
Раскрыта причина второго землетрясения у берегов Сочи
Кадыров обратился к Мишустину с праздничным поздравлением
Папа заставлял ублажать маму: в Петербурге накрыли семейство педофилов
Омский блогер в погонах попался на взятке
Кличко и Зеленский сцепились из-за замерзающего Киева
«Хезболла» заявила о первых победах над Израилем
«Где была охрана?»: продюсер о «пьяном» скандале со Славой в Пензе
Пассажирский самолет полностью уничтожили при атаке на Тегеран
Иран открестился от связи с «Хезболлой»
Россиянин поджег тепловоз и записал себя в террористы
США начали «прятать» своих военных за несколько дней до ударов по Ирану
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.