На Украине отказались принять пациента, говорящего по-русски Частная клиника во Львове отказала мужчине в записи к врачу из-за русского языка

Частная клиника во Львове отказала мужчине в записи к врачу из-за того, что он обратился к администратору на русском языке, пишет украинское издание «Страна.ua». Женщина заявила, что не понимает и призвала говорить с ней на украинском.

Я вас не понимаю, я не владею [русским], — сказала она.

Ранее служба безопасности Украины закрыла интернет-магазин «Книжный мир». Как сообщили в пресс-службе Государственного комитета страны по телевидению и радиовещанию, там незаконно продавались книги на русском языке. В интернет-магазине была представлена литература таких издательств, как «Эксмо», АСТ, «Питер» и «Книжный мир».

До этого украинская писательница Лариса Ницой приравняла использование русского языка якобы к потере национальной идентичности. По ее мнению, граждане, которые выбирают его для общения, автоматически перестают быть частью украинской нации.

Также стало известно, что наемник из США в упор выстрелил в сослуживца из Канады, так как принял его за солдата ВС РФ из-за фразы, произнесенной на русском языке. Одна пуля угодила канадцу в руку, вторая — в голову. Наемник выжил, но в его череп пришлось установить металлическую пластину.