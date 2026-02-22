Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 02:12

Украинская писательница испугалась влияния русского языка

Писательница Ницой отказала в праве на национальность русскоговорящим украинцам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинская писательница Лариса Ницой в эфире YouTube-канала приравняла использование русского языка якобы к потере национальной идентичности. По ее мнению, граждане, которые выбирают его для общения, автоматически перестают быть частью украинской нации.

Согласно опросу центра SOCIS, проведенному в декабре 2025 года, практически половина украинцев (около 50%) используют русский язык для общения в быту. Точка зрения писательницы фактически исключает из числа украинцев миллионы граждан, для которых русский является родным или привычным языком повседневности.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отметила, что действующие руководители европейских государств не могут рассматриваться как политическая элита, поскольку оказались поражены «русофобией и нацизмом». По ее словам, это болезненное состояние нанесло существенный урон экономическому положению и благосостоянию этих стран.

До этого швейцарский политик и публицист Ги Меттан связал усиление русофобии в мире с укреплением позиций Москвы на международной арене. По его наблюдениям, ослабление государства, как это было в 90-е годы, не провоцировало враждебность со стороны других стран. Но с его восстановлением антироссийские настроения вновь нарастают.

Украина
Россия
ЛарисаНицой
русский язык
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боец ВС РФ в одиночку пленил со свинофермы восьмерых украинцев
Украинская писательница испугалась влияния русского языка
Российский экипаж БМП разнес в клочья бронемашину ВСУ
Британский журналист поддержал Медведева в критике Каллас
Аэропорт в Поволжье временно прекратил полеты
В Британии предложили судиться с Трампом
Смена имиджа, пост об СВО, слухи о разводе с Матвеевым: как живет Боярская
Синоптик спрогнозировал, когда в Москве начнет сходить снег
«Стало спокойнее»: Петросян прокомментировала итоги выступления на ОИ
Как сохранить зоркость: продукты и полезные привычки для здоровья глаз
Мужчина и ребенок попали в больницу после атаки ВСУ на Белгородскую область
Петросян выступила на гала-шоу Олимпиады под треки Шакиры
«Да ну на фиг?»: Коростылев удивился «стратегии» норвежских лыжников на ОИ
Олимпийский чемпион впервые с декабря смог поцеловать свою девушку
Многомиллионный долг, приглашение в Госдуму, романы: как живет Гагарина
«Подросток погиб»: севастополец налетел на стоящих у обочины мопедистов
Поломка спровоцировала массовую задержку поездов в Ярославской области
Режим повышенной готовности введен в Псковской области из-за БПЛА
«Ситуация сложная»: Финляндия признала бессилие Европы в давлении на РФ
Классика фитнеса: несправедливо забытые упражнения. Ликбез от профи
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.