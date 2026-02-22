Украинская писательница Лариса Ницой в эфире YouTube-канала приравняла использование русского языка якобы к потере национальной идентичности. По ее мнению, граждане, которые выбирают его для общения, автоматически перестают быть частью украинской нации.

Согласно опросу центра SOCIS, проведенному в декабре 2025 года, практически половина украинцев (около 50%) используют русский язык для общения в быту. Точка зрения писательницы фактически исключает из числа украинцев миллионы граждан, для которых русский является родным или привычным языком повседневности.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отметила, что действующие руководители европейских государств не могут рассматриваться как политическая элита, поскольку оказались поражены «русофобией и нацизмом». По ее словам, это болезненное состояние нанесло существенный урон экономическому положению и благосостоянию этих стран.

До этого швейцарский политик и публицист Ги Меттан связал усиление русофобии в мире с укреплением позиций Москвы на международной арене. По его наблюдениям, ослабление государства, как это было в 90-е годы, не провоцировало враждебность со стороны других стран. Но с его восстановлением антироссийские настроения вновь нарастают.