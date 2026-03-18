Агрессивные устремления НАТО против России расширяются, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, Москва испробовала все способы налаживания отношений с Североатлантическим альянсом, но эти попытки так и не увенчались успехом.

В последние годы фиксируем, что эти устремления расширяются и не только направлены против России с западного фланга, но и в подбрюшье, и вообще теперь уже в каком-то опоясывающем плане, потому что речь идет и обо всей южной части России, и о Дальнем Востоке, — отметила она.

Ранее Захарова, комментируя обострение кризиса на Ближнем Востоке, обратила внимание на то, что могло бы быть с Россией, если бы НАТО разместила базу на Азовском море. Планы Североатлантического альянса были разрушены из-за спецоперации России на Украине — в частности, западные страны потеряли доступ к Азову.

Также глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание, что союзники по НАТО оказывают военную поддержку не состоящей в Североатлантическом альянсе Украине, но не делают того же в отношении США. Речь идет об оказании поддержки Киеву путем предоставления экипировки, боеприпасов и систем ПВО.