18 марта 2026 в 09:14

В России «упал» Telegram

Россияне массово жалуются на сбой в Telegram

Сбой произошел в работе мессенджера Telegram утром в среду, 18 марта. По данным портала Downdetector, за последние сутки от россиян поступило свыше 3,7 тыс. жалоб.

С проблемами столкнулись жители Рязани, Ставрополя, Иркутска, Сочи и других городов. Пользователи сообщают, что не могут отправить файлы и сообщения ни с Telegram Desktop, ни с Telegram Web. Причины сбоя неизвестны. Сайт Сбой. РФ пишет, что жалобы на Telegram зафиксированы в Москве — 43%, Санкт-Петербурге — 8%, Московской области — 7%.

Накануне в работе сервиса «Яндекс Телемост» произошел масштабный сбой. Пользователи не могли подключиться к видеоконференции и даже открыть само приложение.

Ранее группа депутатов от фракции КПРФ направила обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением обязать сотовых операторов сообщать абонентам причины и сроки отключения мобильного интернета. Парламентарии предлагают внедрить механизм обязательного информирования через СМС, чтобы россияне понимали, когда и почему введены ограничения, а также знали, когда связь восстановится.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

