17 февраля 2026 в 19:02

Россиян начнут отключать от домашнего интернета за отказ от оптики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Минцифры разрешит операторам связи отключать домашний интернет, если абонент не соглашается на замену медных линий на оптоволокно, сообщает РИА Новости. Обосновывается это тем, что содержание медных сетей обходится в четыре раза дороже, чем эксплуатация оптоволокна.

Операторы обязаны уведомлять абонентов о замене линий как минимум за 30 дней до работ. Если пользователь отказывается предоставить доступ для монтажа или подключения оборудования, провайдер сможет приостановить услуги, а затем – расторгнуть договор в одностороннем порядке. При этом расходы по замене абонентской линии несет оператор связи.

Ранее замглавы Минцифры Иван Лебедев рассказал, что в России может появиться механизм самозапрета на международные звонки по аналогии с кредитами. По его словам, ведомство будет дорабатывать меру по запрету таких звонков без согласия абонента.

До этого депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, который закрепляет обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ в случаях, определенных правительством России. Кабмин внес инициативу в ГД в ноябре.

интернет
Минцифры
сети
отключения
