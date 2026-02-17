Россиян начнут отключать от домашнего интернета за отказ от оптики

Минцифры разрешит операторам связи отключать домашний интернет, если абонент не соглашается на замену медных линий на оптоволокно, сообщает РИА Новости. Обосновывается это тем, что содержание медных сетей обходится в четыре раза дороже, чем эксплуатация оптоволокна.
Операторы обязаны уведомлять абонентов о замене линий как минимум за 30 дней до работ. Если пользователь отказывается предоставить доступ для монтажа или подключения оборудования, провайдер сможет приостановить услуги, а затем – расторгнуть договор в одностороннем порядке. При этом расходы по замене абонентской линии несет оператор связи.
Ранее замглавы Минцифры Иван Лебедев рассказал, что в России может появиться механизм самозапрета на международные звонки по аналогии с кредитами. По его словам, ведомство будет дорабатывать меру по запрету таких звонков без согласия абонента.
До этого депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, который закрепляет обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ в случаях, определенных правительством России. Кабмин внес инициативу в ГД в ноябре.