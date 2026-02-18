Шадаев анонсировал проект, направленный на «оздоровление» «Почты России»

Минцифры разрабатывает законопроект, направленный на поддержку «Почты России» в условиях жесткой конкуренции с маркетплейсами и службами доставки, заявил глава министерства Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике. По его словам, которые передает РБК, документ затронет всех «мощных игроков рынка».

Шадаев отметил, что ситуация вокруг почтового оператора складывается непростая и требует «болезненных, но необходимых решений». За последние годы маркетплейсы и альтернативные службы доставки фактически «каннибализировали» «Почту России», забрав у нее наиболее экономически эффективные сегменты. В итоге за компанией осталась лишь социальная функция, которая регулируется государством и заведомо убыточна.

Законопроект включает более 10 мер, призванных обеспечить «Почту России» стабильными источниками дохода. Ключевая задача — отрегулировать рынок доставки и ввести маркетплейсы в правовое поле, чтобы выровнять условия для всех игроков.

Если платформа везет от человека к человеку посылку и почта везет от человека к человеку посылку, то это должны быть одинаковые условия, — подчеркнул Шадаев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в будущем «Почта России» должна начать работать эффективнее. По его словам, для решения накопившихся проблем оператора будет создана специальная рабочая группа.