Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 15:35

Шадаев анонсировал проект, направленный на «оздоровление» «Почты России»

Шадаев: Минцифры готовит законопроект о помощи «Почте России»

Максут Шадаев Максут Шадаев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минцифры разрабатывает законопроект, направленный на поддержку «Почты России» в условиях жесткой конкуренции с маркетплейсами и службами доставки, заявил глава министерства Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике. По его словам, которые передает РБК, документ затронет всех «мощных игроков рынка».

Шадаев отметил, что ситуация вокруг почтового оператора складывается непростая и требует «болезненных, но необходимых решений». За последние годы маркетплейсы и альтернативные службы доставки фактически «каннибализировали» «Почту России», забрав у нее наиболее экономически эффективные сегменты. В итоге за компанией осталась лишь социальная функция, которая регулируется государством и заведомо убыточна.

Законопроект включает более 10 мер, призванных обеспечить «Почту России» стабильными источниками дохода. Ключевая задача — отрегулировать рынок доставки и ввести маркетплейсы в правовое поле, чтобы выровнять условия для всех игроков.

Если платформа везет от человека к человеку посылку и почта везет от человека к человеку посылку, то это должны быть одинаковые условия, — подчеркнул Шадаев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в будущем «Почта России» должна начать работать эффективнее. По его словам, для решения накопившихся проблем оператора будет создана специальная рабочая группа.

Минцифры
Максут Шадаев
Почта России
законопроекты
маркетплейсы
доставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Залужный раскрыл, как отреагировал на поиск стриптизерш в своем штабе
На Западе узнали о планах США и России построить ядерный дата-центр
«Сохранить и приумножить»: от лица Долиной могут зарегистрировать бренд
Психолог посоветовала, как выбрать подарки на 23 Февраля и 8 Марта
В ОБСЕ раскрыли позицию Евросоюза по урегулированию на Украине
В ДОСААФ заявили о рекордных достижениях в 2025 году
Экс-нардеп оценил ход переговоров по урегулированию конфликта с Украиной
Раскрыто, почему Залужный обвиняет Зеленского в провале контрнаступления
Олимпиада-2026: Петросян засудили или нет? Реакция Тарасовой и Родниной
В столице Армении устроили кровавую баню
Мединский ответил, с кем провел закрытую двухчасовую встречу в Женеве
Российская делегация обвинила Европу в накачке Украины оружием
Финансист оценил, на сколько подорожает рыба в Тюменской области
Залужный рассказал, как СБУ перепутала его штаб со стриптиз-клубом
В ЦСР подвели неожиданные итоги импортозамещения
Генерал предположил, как в России могут наказать перебежчика Симонова
Диетолог предупредила, кому стоит отказаться от фруктов с кожурой
Суд зарегистрировал материалы по делу актера Смольянинова
«Как дублера»: экс-нардеп о перспективах Залужного стать главой Украины
В Краснодаре нашли детей в нечеловеческих условиях проживания
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.