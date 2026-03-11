Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Выявлен регион России, в котором производится больше всего колбасы

Владимирская область стала лидером по производству колбасы в России в 2025 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В 2025 году первое место по производству колбасы в России заняла Владимирская область с показателем 354,3 тыс. тонн. Это 14,1% от общероссийского производства, пишет РИА Новости со ссылкой на статистику.

В тройку лидеров также вошла Москва — 303,7 тыс. тонн (12,1%). Московская область замыкает «пьедестал» с 294,2 тыс. тонн (11,7%).

В пятерку также попали Мордовия (168,9 тыс. тонн, 6,7%) и Смоленская область (104,9 тыс. тонн, 4,2%). Всего в стране произвели 2,5 млн тонн колбасных изделий.

На долю пятерки лидеров пришлась почти половина всего объема. Остальные регионы распределили между собой оставшиеся 55% колбасного производства.

Ранее сообщалось, что в России остаются товары, которые дорожают, но медленнее инфляции. По расчетам «АБ-Центра», рост цен ниже среднего по стране уровня инфляции (ниже 6,01%) зафиксирован на вареную и сырокопченую колбасу. В этом же списке оказались вермишель, филе сельди, бескостная свинина, яблоки, сметана, сосиски и другие типичные для холодильников россиян продукты.

До этого стало известно, что в России принят новый ГОСТ на полутвердые сыры, который вступит в силу в январе 2027 года. Главное новшество — разрешение использовать сычужные ферменты микробного происхождения наряду с животными.

