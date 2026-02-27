Составлен топ-10 продуктов, которые сильнее всего подешевели за 2025 год

На фоне роста тарифов и подорожания топлива начало 2026 года ознаменовалось коррекцией на продовольственном рынке. Сравнение цен января 2026 и 2025 годов показывает: многие продукты не просто не выросли, а заметно упали в цене. Например, яйца, которые били ценовые рекорды в 2024-м, сейчас стоят на 20% меньше, чем год назад. Вслед за ними дешевеют сахар, оливковое масло и даже рис. В материале NEWS.ru — полный список продуктов, цены на которые пошли вниз.

Какие продукты больше всего подешевели за год

Наиболее ощутимо за год подешевели овощи. В январе 2026 года по сравнению с прошлым январем цены на белокочанную капусту упали на 23,8%, на сладкий перец — на 20,4%, на картофель — на 17%, на чеснок — на 15,7%, на репчатый лук — на 15,2%, на свеклу столовую — на 13%, на морковь — на 3,9%. Также снизились в цене и помидоры — на 1,2%.

Если говорить о борщевом наборе в целом — картофель, лук, свекла, морковь, капуста, — то в среднем за год он подешевел на 15%.

Продажа яиц на Даниловском рынке в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заметно подешевели и фрукты. Апельсины за год потеряли в цене 12,0%, виноград — 11,2%, бананы — 7,8%, груши — 5,3%.

Помимо овощей и фруктов, в январе 2026 года значительно ниже уровня прошлого года оказались цены на яйца (−20,0%), сахар (−8,5%), оливковое масло (−12,8%), рис (−4,7%), сливочное масло (−3,7%), пшено и баранину (−3,7% и −2,8% соответственно), гречневую крупу (−2,3%), грибы и чай (−0,7% и −0,3%). Даже красная икра снизилась в цене — пусть и малозаметно, на 1,3%. После ценового всплеска в 2024 году это снижение пока мало ощутимо, но сам тренд показателен, комментирует в беседе с NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.

Почему цены на эти продукты снизились

Снижение цен на овощи напрямую связано с ростом сборов по большинству культур, объясняет Плугов. Например, сборы картофеля в промышленном секторе картофелеводства в 2025 году выросли почти до 8,5 млн тонн против 7,3 млн тонн годом ранее, напоминает эксперт.

«Что касается перца и чеснока — снижение цен здесь главным образом связано со стабильно высокими импортными поставками и укрепившейся национальной валютой. По этой же причине ослабели и цены на многие виды фруктов», — говорит Плугов.

По яйцам сработал эффект «высокой базы»: после ажиотажного роста в 2024 году рынок вернулся к более умеренным значениям.

Покупатели в продуктовом магазине Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По мнению управляющего партнера Agro and Food Communications Ильи Березнюка, текущее снижение — это не «новая нормальность», а результат совпадения нескольких факторов: хорошего урожая, крепкого рубля и грамотной работы производителей, которые подготовились с учетом сложных ситуаций прошлых лет. Большую роль играет государственное регулирование наиболее чувствительных категорий: экспортные квоты (например, на рис), регулярный мониторинг ФАС, субсидии производителям, перечисляет собеседник NEWS.ru.

Что сейчас происходит с ценами на продукты

Несмотря на впечатляющую годовую динамику, оперативные данные показывают: сегодня цены по большинству позиций растут. По словам Плугова, это сезонная тенденция, связанная с затратами на хранение, логистику и постепенным сокращением запасов.

По состоянию на 16 февраля 2026 года средние цены на картофель в рознице составили 49,62 рубля за килограмм — за месяц они выросли на 6,4%, хотя год к году снижение все еще составляет 17,2%. Репчатый лук подорожал за месяц на 2% (до 45,68 рубля за килограмм), но за год стал дешевле на 15,3%. Морковь выросла в цене на 5,9% за месяц (до 49,48 рубля за килограмм), и здесь впервые зафиксирован небольшой годовой рост — плюс 1,6%. Свекла за месяц прибавила 4,3% (43,37 рубля за килограмм), но год к году она все еще дешевле на 10,6%. Капуста белокочанная подорожала за месяц на 6,1% (до 38,30 рубля за килограмм), однако в годовом выражении ее цена упала на 23,5%.

Помидоры за месяц выросли на 4,1% (до 261,2 рубля за килограмм), но за год они все же подешевели на 1,3%. Огурцы подтянулись в цене заметнее — плюс 14,0% за месяц, год к году они дороже на 8,8%.

Овощной отдел в продуктовом гипермаркете Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Есть и товары, которые дорожают, но медленнее инфляции. Это тоже позитивный тренд. По расчетам «АБ-Центра», рост цен ниже среднего по стране уровня инфляции (ниже 6,01%) зафиксирован на вермишель, филе сельди, бескостную свинину, яблоки, сметану, сосиски, вареную колбасу, кетчуп, детское питание, молоко, творожные сырки, рыбу лососевых пород, творог, рыбные деликатесы, макароны, йогурт, куриные окорочка. Также в этом списке — охлажденные и мороженые куры, фруктовые соки, зеленый чай, мясо индейки, пшеничная мука, соль, томатные консервы, сырокопченая колбаса, манная крупа, жевательная резинка, горох и фасоль, свежие огурцы, питьевые сливки, подсолнечное масло, креветки и свежая зелень.

Что будет с ценами на продукты дальше

Тренд по борщевому набору — картофель, лук, морковь, свекла, капуста — в ближайшие месяцы, вплоть до июля, будет направлен в сторону роста, говорит Плугов. При этом цены в целом будут сохраняться ниже уровня годичной давности. «Исключение может составить только морковь: в прошлом году она была аномально дешевой, и теперь возможна коррекция вверх», — говорит собеседник NEWS.ru.

В то же время есть и позитивные ожидания. Уже с начала марта начнут снижаться цены на огурцы — их ослабление продлится вплоть до сентября. Помидоры традиционно дешевеют чуть позже, ближе к маю, когда на рынок поступает резко возросшее предложение свежей продукции, добавляет Плугов.

Илья Березнюк призывает не рассматривать нынешнее снижение как устойчивый тренд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Прогнозировать рост или снижение цен в дальнейшем довольно сложно: на такие показатели влияет совокупность факторов — от погоды до макроэкономических изменений. Однако потенциал для дальнейшего снижения или как минимум стабильности цен есть у ряда продуктов», — отмечает эксперт.

По его словам, сливочное масло может продолжить дешеветь вплоть до лета, а сахар, скорее всего, останется стабильным при условии хорошего урожая свеклы. Овощи также могут скорректироваться в сторону снижения к середине весны — началу лета, когда на рынок начнут поступать объемы от агропредприятий и малых хозяйств.

«То же самое можно сказать и по ряду других позиций. Но повторюсь: факторов, способных повлиять на ситуацию и ценовую динамику в среднесрочной перспективе, слишком много, чтобы давать однозначные прогнозы», — резюмирует Березнюк.

О чем говорят альтернативные данные

Доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев обращает внимание: официальная статистика по ряду продуктов может расходиться с данными, которые фиксируют участники рынка. В частности, расхождения касаются мяса, овощей и круп.

«По нашей информации, динамика выглядит иначе. Например, баранина за год выросла в цене в среднем на 11–12%, и это не предел — рост продолжится. По самым скромным прогнозам, в текущем году баранина может подорожать еще на 17–18%», — поясняет эксперт.

Самые подешевевшие продукты в России за последний год Фото: Иллюстрация NEWS.ru

По его словам, свежие помидоры подорожали на 18–20%. «По гречневой крупе и пшену ситуация стабильная, цены практически без изменений. Единственное, что повлияло на стоимость, — введение НДС на отдельные позиции, из-за чего цены поднялись на 2–3%», — говорит он. При этом Белхароев отмечает, что, например, растительное масло было сильно завышено в цене в 2025 году, и «сейчас мы видим естественную коррекцию».

