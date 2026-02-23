Зимняя Олимпиада — 2026
Домашние слойки на кефире: от них не оттянешь за уши. Правильное тесто на масле, без трансжиров

Эти слойки исчезают со стола быстрее, чем остывают. Хрустящие снаружи, нежные внутри и с ароматной сладкой крошкой — они легко заменят магазинную выпечку. Главное преимущество — натуральное сливочное масло и никакого маргарина. Получается рассыпчатое слоёное тесто на кефире с мягкой текстурой и румяной корочкой. Штрейзель создаёт аппетитные сладкие прослойки, благодаря которым слойки получаются воздушными и многослойными.

Ингредиенты: сливочное масло — 250 г, мука — 600 г, соль — 1/2 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л., кефир — 300 мл, для штрейзеля: мука — 150 г, сахар — 150 г, сливочное масло — 140 г.

Сначала готовят штрейзель: масло перетирают с сахаром и мукой до крошки и убирают в холодильник. Для теста масло растирают с мукой, солью и разрыхлителем в жирную крошку, затем постепенно вливают кефир и замешивают мягкое тесто. Его делят на 6 частей, формируют диски и охлаждают около 30 минут. Каждый диск раскатывают в тонкий пласт, прослаивая штрейзелем. В итоге получается 6 слоёв теста и 5 слоёв сладкой крошки. Заготовку снова охлаждают, затем нарезают на кусочки и выкладывают на противень. Выпекают при 180 °C около 20 минут до золотистой корочки. Готовые слойки посыпают сахарной пудрой и подают к чаю.

Ранее мы делились простым рецептом сахарных плюшек. Пышные вкусняшки к чаю, молоку и кофе. Дом наполнится ароматом выпечки.

тесто
слойки
масло
кефир
выпечка
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
