Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 14:09

Хуснуллин оценил капитализацию России в 900 трлн рублей

Марат Хуснуллин Марат Хуснуллин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Капитализация России в начале 2026 года достигла 900 трлн рублей, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на коллегии Росимущества. По его словам, которые приводит ТАСС, это признак серьезной недокапитализированности страны.

У нас есть задача, поставленная президентом РФ, по капитализации нашей страны. С начала года у нас капитализация страны превысила чуть больше 900 трлн рублей. Много это или мало? Может ли наша страна стоить столько? Это говорит о том, что мы сегодня серьезно недокапитализированы,сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что имущество является основой налоговой базы регионов по всему миру. В связи с этим он поручил в текущем году провести оценку федерального имущества, проверить корректность его оценки, а также проанализировать, какой доход и налоговые поступления оно приносит.

Тем временем появилась информация, что правительство России переходит к стратегическому перераспределению бюджетных средств в пользу наиболее перспективных отраслей. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, государственная поддержка будет сфокусирована на тех направлениях, которые способны стать драйверами развития страны в будущем.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.