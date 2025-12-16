Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 19:01

Драгоценный металл обогнал гиганта софта в гонке капитализаций

Рыночная капитализация серебра достигла $3,54 трлн и обогнала Microsoft

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Капитализация серебра на мировом рынке превысила $3,54 трлн, обогнав по этому показателю корпорацию Microsoft, сообщает портал Companiesmarketcap. Драгоценный металл занял пятую строчку в общем рейтинге активов.

Лидером рейтинга остается золото с капитализацией в $29,92 трлн. За ним следуют компании Nvidia ($4,292 трлн), Apple ($4,067 трлн) и Alphabet ($3,734 трлн). Рыночная стоимость Microsoft составляет $3,529 трлн.

Ранее фьючерсный контракт на серебро с датой поставки в марте 2026 года вновь установил рекорд, преодолев планку в $65 (5182 рубля) за тройскую унцию на площадке Comex. К 17:27 мск цена актива выросла на 0,72%, достигнув уровня $65,06 (5187 рублей).

Кроме того, финансовый аналитик Николай Дудченко заявил, что рост стоимости драгоценных металлов — золота, серебра и платины — вызван обострением геополитической обстановки. Также он связал это увеличение цен с торговыми конфликтами и падением курса доллара.

Также финансовый аналитик Александр Разуваев отметил, что для граждан России самым надежным и безопасным способом хранения средств является золото. По его мнению, этот актив имеет высочайшую степень защиты от внешних угроз, а данная стратегия получает подтверждение и на уровне государственной политики.

металлы
Microsoft
капитализация
биржи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Канделаки решила переосмыслить «Мастера и Маргариту» в духе «Слова пацана»
Германия анонсировала поставку мощного оружия Украине в 2026 году
Захарова оценила ограничение выдачи шенгенских виз россиянам
Приговор бывшему президенту Украины вступил в силу
Российские дипломаты попросили Лондон перестать пугать британцев Москвой
Важная улика найдена в Успенской школе, где подросток устроил резню
Ароматы для настроения: как подобрать домашний парфюм под свой ритм жизни
В Кремле раскрыли, как вопросы россиян доходят до Путина
Трагедия в Одинцово, юристы нашли ляп в деле Долиной: что будет дальше
Умер автор музыки к фильмам «Княгиня Слуцкая» и «В июне 41-го»
Слава «развязалась» со слезами на глазах после победы Лурье над Долиной
«Тяжело все это»: Охлобыстин о жизни Ефремова после УДО
Умер актер из «Матрицы»
Названо количество обращений, отправленных на прямую линию с Путиным
«Бабкам-мошенницам бой!»: Поплавская оценила решение суда по Долиной
Чеснок на шее: чем еще можно отпугнуть грипп и ОРВИ? Народные средства
Премьер Польши пожаловался на игнорирование со стороны президента
Названа сумма, поступившая на счет Долиной после сделки по продаже квартиры
Песков дал мрачный прогноз по переговорам из-за Европы
В Кремле высказались о результатах переговоров США, ЕС и Украины
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.