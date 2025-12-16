Драгоценный металл обогнал гиганта софта в гонке капитализаций

Капитализация серебра на мировом рынке превысила $3,54 трлн, обогнав по этому показателю корпорацию Microsoft, сообщает портал Companiesmarketcap. Драгоценный металл занял пятую строчку в общем рейтинге активов.

Лидером рейтинга остается золото с капитализацией в $29,92 трлн. За ним следуют компании Nvidia ($4,292 трлн), Apple ($4,067 трлн) и Alphabet ($3,734 трлн). Рыночная стоимость Microsoft составляет $3,529 трлн.

Ранее фьючерсный контракт на серебро с датой поставки в марте 2026 года вновь установил рекорд, преодолев планку в $65 (5182 рубля) за тройскую унцию на площадке Comex. К 17:27 мск цена актива выросла на 0,72%, достигнув уровня $65,06 (5187 рублей).

Кроме того, финансовый аналитик Николай Дудченко заявил, что рост стоимости драгоценных металлов — золота, серебра и платины — вызван обострением геополитической обстановки. Также он связал это увеличение цен с торговыми конфликтами и падением курса доллара.

Также финансовый аналитик Александр Разуваев отметил, что для граждан России самым надежным и безопасным способом хранения средств является золото. По его мнению, этот актив имеет высочайшую степень защиты от внешних угроз, а данная стратегия получает подтверждение и на уровне государственной политики.