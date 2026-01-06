Умер бразильский легионер «Норильского никеля»

Бразильский футзалист Алекс Фелипе, выступавший за российский клуб «Норильский никель», скоропостижно скончался в возрасте 32 лет, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Трагедия произошла после гостевого матча в Ухте, когда игроку стало плохо в аэропорту перед вылетом команды домой.

Сегодня после матча с «Ухтой» скоропостижно ушел из жизни игрок «Норильского никеля» Алекс Фелипе. Бразильцу стало плохо в аэропорту перед вылетом команды домой, — говорится в сообщении РФС.

Фелипе играл за норильский клуб с 2020 года и стал одним из его лидеров. Вместе с командой он добился значительных успехов. До переезда в Россию бразилец успел выиграть престижную Лигу чемпионов УЕФА по футзалу в составе португальского «Спортинга». Фелипе ушел из жизни на пике спортивной карьеры, оставив о себе память как о талантливом спортсмене и чемпионе.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в результате ДТП. Футболисту было 28 лет. Авария произошла на 65-м километре трассы А-52, недалеко от муниципалитета Паласьос-де-Санабрия. Автомобиль, в котором Жота ехал со своим 26-летним братом Андре, съехал в кювет и загорелся.