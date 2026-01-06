Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 22:11

Умер бразильский легионер «Норильского никеля»

РФС: умер выступавший за футзальный клуб «Норильский никель» бразилец Фелипе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бразильский футзалист Алекс Фелипе, выступавший за российский клуб «Норильский никель», скоропостижно скончался в возрасте 32 лет, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Трагедия произошла после гостевого матча в Ухте, когда игроку стало плохо в аэропорту перед вылетом команды домой.

Сегодня после матча с «Ухтой» скоропостижно ушел из жизни игрок «Норильского никеля» Алекс Фелипе. Бразильцу стало плохо в аэропорту перед вылетом команды домой, говорится в сообщении РФС.

Фелипе играл за норильский клуб с 2020 года и стал одним из его лидеров. Вместе с командой он добился значительных успехов. До переезда в Россию бразилец успел выиграть престижную Лигу чемпионов УЕФА по футзалу в составе португальского «Спортинга». Фелипе ушел из жизни на пике спортивной карьеры, оставив о себе память как о талантливом спортсмене и чемпионе.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в результате ДТП. Футболисту было 28 лет. Авария произошла на 65-м километре трассы А-52, недалеко от муниципалитета Паласьос-де-Санабрия. Автомобиль, в котором Жота ехал со своим 26-летним братом Андре, съехал в кювет и загорелся.

РФС
смерти
футболисты
Бразилия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп неудачно пошутил о своем интеллекте перед республиканцами
На Западе забили тревогу из-за новой тактики России по борьбе с БПЛА ВСУ
В российском регионе объявили карантин из-за опасной инфекции
«Коалиция желающих» согласовала парижскую декларацию по Украине
Умер бразильский легионер «Норильского никеля»
Дуров опроверг зависимость Telegram от инвесторов из России
«Не играйте в игры с Россией»: Медведев ответил на угрозу Трампа
США согласились контролировать прекращение огня на Украине
В ООН связались с новыми властями Венесуэлы после похищения Мадуро
Трамп рассказал о неслучившемся импичменте из-за Зеленского
Москвичей массово эвакуировали из ТЦ из-за вспышки жира
Раскрыта личность подозреваемого в нападении на дом Вэнса
Картофельная кровать: как молодежные тренды помогают победить бессонницу
Мировые центробанки увеличили золотой запас в 2025 году
«Ненавидит»: Трамп раскрыл неожиданный факт о Мелании
Появились уточненные данные о числе пострадавших при взрыве в Ингушетии
Три сноубордиста из России получили нейтральный статус
Над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей сбили 11 БПЛА
«Никак не затяжную»: на Западе признали превосходство России над Европой
Раскрыто число пострадавших после сильного землетрясения в Японии
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.