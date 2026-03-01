Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 19:18

«Никому нет дела»: в РФС призвали отстранить США и Израиль от турниров ФИФА

Президент РФС Колосков призвал ФИФА отстранить США и Израиль от турниров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Международной федерации футбола (ФИФА) следует запретить сборным США и Израиля участвовать в любых турнирах под своей эгидой, высказал мнение почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с РИА Новости. Он также обратил внимание на молчание УЕФА и других конфедераций, назвав это проявлением двойных стандартов.

Если исходить из того, как сегодня развивается ситуация, ФИФА должна принять решение о запрете сборным США и Израиля участвовать во всех международных соревнованиях, проводимых под эгидой ФИФА. <...> Но все молчат — УЕФА молчит, ФИФА молчит, конфедерации молчат. Как будто никому нет до этого никакого дела. И это ярчайшее доказательство так называемых двойных стандартов, — отметил он.

Колосков назвал действия США и Израиля вопиющим нарушением устава ООН и основополагающих международных норм. По его мнению, футбольные федерации США и Израиля обязаны проявить принципиальность в этом вопросе. Он подчеркнул, что санкции должны быть жесткими, вплоть до пересмотра места проведения ближайшего мундиаля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из ОАЭ Абдалла бен Заид аль Нахайян провели телефонный разговор 28 февраля, в ходе которого обсудили обострение ситуации вокруг Ирана. Лавров заявил о недопустимости действий США и Израиля в отношении Ирана.

ФИФА
РФС
футбол
УЕФА
США
Израиль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран разбомбил американскую базу в Кувейте
«Нас ждут потери»: в США предупредили о последствиях атаки на Иран
Эксперт рассказал, какие страны больше всего зависят от иранской нефти
На севере Ирака прогремели новые взрывы
Отели в ОАЭ начали выселять российских туристов после ударов Ирана
Жертвами атаки в Бахрейне могли стать больше 500 американских солдат
Умер автор хита «Дарите женщинам цветы»
Иранский беспилотник атаковал нефтяную вышку в ОАЭ
Уникального робота-буддиста разработали в Японии
Сильные ветра и тепло до +15? Погода в Москве в конце марта: чего ждать
Третья мировая, атака на Дубай, перенос пенсий: что дальше
Стало известно, сколько танкеров Британии и США стали мишенями Ирана
Пентагон разоблачил иранский «успех» по «Линкольну»
Иран послал недвусмысленный сигнал через Оман о готовности к миру
«Это бойня»: МИД Ирана назвал военным преступлением удар Израиля по школе
Опубликованы снимки со спутника после пожара в порту Джебель-Али в Дубае
Пушилин сообщил о продвижении сразу в нескольких населенных пунктах
Раскрыто крупное хищение выделенных на обеспечение Донбасса водой средств
Российские хакеры «поймали» европейцев на отправке наемников в ВСУ
Канада попросила Азербайджан помочь ей в эвакуации граждан из Ирана
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.