«Никому нет дела»: в РФС призвали отстранить США и Израиль от турниров ФИФА Президент РФС Колосков призвал ФИФА отстранить США и Израиль от турниров

Международной федерации футбола (ФИФА) следует запретить сборным США и Израиля участвовать в любых турнирах под своей эгидой, высказал мнение почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с РИА Новости. Он также обратил внимание на молчание УЕФА и других конфедераций, назвав это проявлением двойных стандартов.

Если исходить из того, как сегодня развивается ситуация, ФИФА должна принять решение о запрете сборным США и Израиля участвовать во всех международных соревнованиях, проводимых под эгидой ФИФА. <...> Но все молчат — УЕФА молчит, ФИФА молчит, конфедерации молчат. Как будто никому нет до этого никакого дела. И это ярчайшее доказательство так называемых двойных стандартов, — отметил он.

Колосков назвал действия США и Израиля вопиющим нарушением устава ООН и основополагающих международных норм. По его мнению, футбольные федерации США и Израиля обязаны проявить принципиальность в этом вопросе. Он подчеркнул, что санкции должны быть жесткими, вплоть до пересмотра места проведения ближайшего мундиаля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из ОАЭ Абдалла бен Заид аль Нахайян провели телефонный разговор 28 февраля, в ходе которого обсудили обострение ситуации вокруг Ирана. Лавров заявил о недопустимости действий США и Израиля в отношении Ирана.