МВД завело дела против нескольких продажных футбольных судей МВД возбудило дела о коррупции в отношении девяти футбольных арбитров

В МВД завели уголовные дела в отношении девяти арбитров Российской премьер-лиги и Первой лиги, заявил РБК председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев. Арбитров обвиняют в получении взяток за судейство.

РФС не может допустить участия в соревнованиях людей, в отношении которых ведутся расследования. Это вопрос доверия к честности футбола, — заявил Каманцев.

Подозреваемый арбитры исключены из списков на судейство. Каманцев сообщил, что если по результатам проверки следствия исключенные арбитры будут признаны невиновными, то вопрос об их восстановлении будет рассмотрен в особом порядке.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что футбольного судью Егора Егорова задержали правоохранители, когда он пытался покинуть Россию. По его словам, рефери проходит по делу «Торпедо».

До этого футбольный судья Игорь Федотов рассказал, что главный судья РПЛ получает 200 тыс. рублей в поле и 100 тыс. зарабатывает арбитр на VAR. По его мнению, судьи должны получать больше — в районе 300 тыс. рублей, как это происходит в ведущих европейских чемпионатах.