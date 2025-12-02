«Все равно мало»: бывший футбольный судья о зарплате арбитров РПЛ

Главный судья Российской премьер-лиги (РПЛ) получает 200 тыс. в поле и 100 тыс. зарабатывает арбитр на VAR, заявил NEWS.ru бывший футбольный судья Игорь Федотов. По его мнению, судьи должны получать больше — в районе 300 тыс. рублей, как это происходит в ведущих европейских чемпионатах.

В месяц арбитр может получать 600 тыс. Они еще работают AVAR (ассистент помощника видеосудьи), а это еще 50 тыс. Это все равно мало. Это практически самая маленькая зарплата, если мы берем топ-5 европейских чемпионатов. Во Франции, Испании они получают в разы больше, наверное, в два раза больше. Надо, чтобы наши судьи получали больше, в районе 300 тыс. и больше за матч, — сказал Федотов.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью Sports.ru рассказал об условиях работы судей в РПЛ. За два матча в поле, один на VAR и еще один на АVAR судья может получить в районе 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании рассмотрит неприличный жест тренера «Балтики» Андрея Талалаева в адрес резервного арбитра и московского «Спартака». Инцидент произошел во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).