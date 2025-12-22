Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 21:30

«Джентльмен из России»: за что Кирилла Дмитриева так уважают на Западе

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Булкин/РИА Новости
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев посетил Майами, где провел переговоры с США по урегулированию украинского кризиса. Он оценил консультации как успешные, а также намекнул, что следующий раунд диалога может пройти на российской территории. Дмитриев уже несколько месяцев является одним из ключевых переговорщиков по Украине. Что о нем известно, почему именно его назначили курировать диалог со Штатами и как его опыт поможет наладить отношения Москвы и Вашингтона — в материале NEWS.ru.

Как прошли переговоры Дмитриева в США

В Майами прошла серия встреч, посвященных урегулированию украинского конфликта. 19 и 20 декабря американская сторона принимала у себя делегацию из Киева, а 20 и 21 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели встречи с Кириллом Дмитриевым.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по ходу консультаций отметил, что они прошли успешно. В беседе с журналистами он подчеркнул, что разжигатели украинского конфликта не смогли помешать переговорному процессу.

«Дискуссии проходят конструктивно», — подчеркнул Дмитриев.

Позже спецпредставитель президента России опубликовал в своих соцсетях пост, в котором намекнул на место проведения следующего раунда переговоров.

«Спасибо, Майами. В следующий раз Москва», — написал он, сделав отсылку к знаменитой фразе Владимира Путина после переговоров с Трампом на Аляске.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Дмитриев лично доложит российскому лидеру о результатах своей поездки во Флориду.

Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Что известно о Кирилле Дмитриеве

Кирилл Дмитриев был назначен спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами в феврале 2025 года. Тогда же он вошел в состав российской делегации на переговорах с США по Украине, которые прошли в Эр-Рияде.

Дмитриев родился 12 апреля 1975 года в Киеве. В 1989-м он, будучи учеником физико-математической школы, по обмену отправился в США для прохождения двухгодичной программы в калифорнийском колледже Футхилл. Затем поступил в Стэнфордский университет, который с отличием окончил в 1996 году, получив степень бакалавра по экономике. В 2000-м Дмитриев стал магистром делового администрирования, пройдя обучение в Гарвардской школе бизнеса.

Параллельно развивалась его карьера в банковской сфере. С 2005 по 2006 год Дмитриев занимал должность председателя Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования, а позже был управляющим партнером и президентом фонда прямых инвестиций Icon Private Equity.

С апреля 2011 года Дмитриев — генеральный директор РФПИ, который под его руководством реализовал свыше 90 проектов на общую сумму более 2 трлн рублей.

В разное время Дмитриев входил в советы директоров «Транснефти», «Ростелекома», РЖД, Газпромбанка и в наблюдательный совет АЛРОСА. Сейчас он является членом деловых советов БРИКС и АТЭС. После начала специальной военной операции в 2022 году попал в санкционные списки США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, а также ЕС и Украины.

Депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru отметил, что Дмитриев проявил себя как профессионал, последовательно отстаивающий интересы России на мировой арене, но в то же время умеющий общаться с партнерами и противниками РФ на одном языке.

«Дмитриева не только понимают, но и принимают на Западе. Конечно, во многом ему помогает опыт обучения и работы там. За его плечами Стэнфорд, Гарвард — это образование, которое американская верхушка, безусловно, считывает как маркер элиты. И личные, и профессиональные „корни“ Дмитриева помогают ему смотреть на ситуацию под разными углами и понимать позиции тех, с кем он садится за стол переговоров», — пояснил парламентарий.

Кирилл Дмитриев после переговоров по украинскому урегулированию в Майами Кирилл Дмитриев после переговоров по украинскому урегулированию в Майами Фото: Алексей Алексеев/РИА Новости

Как Дмитриев развивает диалог России и США

Сегодня Дмитриев не только ведет диалог с Западом по урегулированию украинского конфликта, но и курирует вопросы восстановления отношений России и США.

Накануне встречи в Эр-Рияде Стив Уиткофф рассказал об участии главы РФПИ в переговорах по обмену заключенными между двумя странами. По его словам, именно Дмитриев способствовал освобождению осужденного в РФ американца Марка Фогеля.

«Есть джентльмен из России. Его зовут Кирилл, и он имел к этому большое отношение. Он был важным собеседником, соединяющим две стороны», — сказал спецпосланник главы Штатов в эфире CNN.

А после встречи в Саудовской Аравии американская и российская стороны договорились восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне. Спецпредставитель президента РФ тогда заявил о необходимости реализации совместных со Штатами проектов — в том числе в Арктике.

Политолог Юрий Светов в беседе с NEWS.ru отметил, что при участии Дмитриева эти планы действительно могут быть реализованы.

«Он блестяще владеет английским и знает многих людей в Америке, в том числе из сферы бизнеса. Это значительно облегчает его взаимодействие с западными партнерами. Когда разговор идет со Стивеном Уиткоффом, они говорят на одном языке — Уиткофф тоже выходец из сферы инвестиций. Позже к ним присоединился зять Трампа Джаред Кушнер, также бизнесмен-инвестор. Все это вселяет надежду на продвижение будущих совместных проектов России и Штатов, включая и арктические», — резюмировал эксперт.

