Лавров не увидел просвета в одном вопросе на Ближнем Востоке

Палестинская проблема оказалась в глубоком кризисе на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые передает РИА Новости, просвета в решении этого вопроса не наблюдается.

Никакого просвета пока не наблюдается. Мы хотим привлечь к этому внимание Совета Безопасности ООН, — заявил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается единственной страной, которая решила выделить $1 млрд (77 млрд рублей) на помощь Палестине. Американская администрация, по чьей инициативе был организован Совет мира, позвала в организацию около 50 государств, включая Россию, Белоруссию и Украину.

До этого политолог Малек Дудаков пришел к выводу, что Совет мира утратит свое влияние без участия России. Он также констатировал, что в организации в основном присутствуют те страны, где у власти протрамповские силы, будь то Венгрия, Аргентина, Израиль либо государства, которым очень выгодно вести торговые отношения и заключать сделки с администрацией Трампа.