Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 14:25

Лавров не увидел просвета в одном вопросе на Ближнем Востоке

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Палестинская проблема оказалась в глубоком кризисе на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые передает РИА Новости, просвета в решении этого вопроса не наблюдается.

Никакого просвета пока не наблюдается. Мы хотим привлечь к этому внимание Совета Безопасности ООН, — заявил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается единственной страной, которая решила выделить $1 млрд (77 млрд рублей) на помощь Палестине. Американская администрация, по чьей инициативе был организован Совет мира, позвала в организацию около 50 государств, включая Россию, Белоруссию и Украину.

До этого политолог Малек Дудаков пришел к выводу, что Совет мира утратит свое влияние без участия России. Он также констатировал, что в организации в основном присутствуют те страны, где у власти протрамповские силы, будь то Венгрия, Аргентина, Израиль либо государства, которым очень выгодно вести торговые отношения и заключать сделки с администрацией Трампа.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.