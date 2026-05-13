Стало известно, о чем Лавров беседовал с коллегой из Индии Главы МИД России и Индии обсудили вопросы торговли и инвестиций

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил в социальной сети X, что обсудил с руководителем внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым развитие сотрудничества в ключевых стратегических сферах. Стороны также уделили значительное внимание активизации совместных проектов в энергетическом секторе и содействию мобильности профессиональных кадров.

Наша беседа затронула несколько аспектов особого и привилегированного стратегического партнерства, включая торговлю и инвестиции, энергетику и транспортную инфраструктуру, науку и технологии, а также содействие мобильности кадров и талантов, — говорится в сообщении.

Ранее Лавров заявил, что руководство Индии твердо подтвердило свое суверенное право самостоятельно определять поставщиков углеводородного сырья, опровергнув домыслы о нежелании отдельных внутренних потребителей разгружать российские наливные суда. По его словам, Нью-Дели регулярно и последовательно выступает с публичными разъяснениями по данному вопросу.

Кроме того, Россия и Индия утвердили взаимное право на дислокацию воинских контингентов численностью до 3 тыс. человек. В рамках заключенных межгосударственных договоренностей стороны также получили возможность направлять на союзные территории до пяти военных кораблей и 10 боевых самолетов.