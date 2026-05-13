Лавров ответил на слухи об отказе Индии от российской нефти

Индия четко обозначила позицию о самостоятельном принятии решений по источникам закупки нефти вопреки слухам об отдельных отказах местных заказчиков принимать танкеры с нефтью из России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India. По его словам, соответствующие заявления делались неоднократно.

Индия твердо и неоднократно заявляла, что будет сама определять, в каких объемах и у кого закупать энергоресурсы. Появлялись порой слухи о том, что какой-то индийский заказчик отказался от одного танкера, перевозившего российскую нефть. Однако повторю, что позиция Индии была четко заявлена, — отметил он.

Ранее Лавров обвинил Запад в задействовании нечистоплотных методов эксплуатации, чтобы заставить разные страны не покупать российскую нефть. По словам министра, так он хочет заставить всех покупать дорогие нефть и СПГ в США. Как объяснил Лавров, западные страны стремятся править миром через контроль мировой энергетики.

До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с первым зампредом правительства России Денисом Мантуровым развитие двусторонних связей. Моди передал теплые приветствия президенту России Владимир Путину и выразил надежду на продолжение контактов.