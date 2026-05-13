День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 09:39

Лавров ответил на слухи об отказе Индии от российской нефти

Лавров: Индия обозначила позицию о решениях по источникам закупки нефти

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Индия четко обозначила позицию о самостоятельном принятии решений по источникам закупки нефти вопреки слухам об отдельных отказах местных заказчиков принимать танкеры с нефтью из России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India. По его словам, соответствующие заявления делались неоднократно.

Индия твердо и неоднократно заявляла, что будет сама определять, в каких объемах и у кого закупать энергоресурсы. Появлялись порой слухи о том, что какой-то индийский заказчик отказался от одного танкера, перевозившего российскую нефть. Однако повторю, что позиция Индии была четко заявлена, — отметил он.

Ранее Лавров обвинил Запад в задействовании нечистоплотных методов эксплуатации, чтобы заставить разные страны не покупать российскую нефть. По словам министра, так он хочет заставить всех покупать дорогие нефть и СПГ в США. Как объяснил Лавров, западные страны стремятся править миром через контроль мировой энергетики.

До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с первым зампредом правительства России Денисом Мантуровым развитие двусторонних связей. Моди передал теплые приветствия президенту России Владимир Путину и выразил надежду на продолжение контактов.

Власть
Индия
Сергей Лавров
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские предприниматели начали прибегать к помощи контент-ферм
В ЛНР подросток получил ранение живота и ключицы при атаке дрона ВСУ
Масштабный сбой зафиксирован в популярной нейросети
Суд дал 22 года россиянину за подготовку терактов против судей в Тамбове
Лавров раскрыл одну из задач агрессии против Ирана
Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
«На голову выше»: Лавров публично унизил Запад словами о пропаганде а СССР
Российские зенитчики сорвали масштабный налет дронов ВСУ
ВСУ попытались атаковать Астраханский газоперерабатывающий завод
Умер звезда фильма «Месть полудурков»
Лавров ответил на слухи об отказе Индии от российской нефти
«Кто ей это поручал»: Захарова жестко поставила Каллас на место
«Дала пендель»: Захарова о словах Мендель против Зеленского
Песков одним словом ответил на вопрос о возможном визите Трампа в Москву
Японские застройщики указали на риски отрасли из-за Ирана
Летевшего из Дубая россиянина задержали с 330 бриллиантами в штанах
Сенатор раскрыл, какую стратегию Киев выбрал в ДНР
Растерзанный медведем священнослужитель оставил трогательное сообщение отцу
Россиянам начали предлагать «легкие деньги» через Telegram
Российские военные сбили дрон ВСУ, отвечающий за работу «ждунов» в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.