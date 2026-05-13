Запад задействует нечистоплотные методы эксплуатации, чтобы заставить разные страны не покупать российскую нефть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India. По словам министра, так он хочет заставить всех покупать дорогие нефть и СПГ в США. Так западные страны стремятся править миром через контроль мировой энергетики.

Давление на всех подряд с требованием не покупать российскую нефть — это нечистоплотные методы. Можно по-разному их называть: колониальными и неоколониальными, но это — методы эксплуатации, — отметил он.

Ранее сообщалось, что ЕС передумал рассматривать полный запрет на импорт нефти из России. По словам итальянских аналитиков, причиной стал хаос в Персидском заливе на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

До этого сообщалось, что уже в июне мировая система может выйти на уровень «операционного стресса» из-за резкого сокращения запасов нефти. К сентябрю запасы могут приблизиться к минимальным значениям, необходимым для стабильной работы инфраструктуры. Наиболее уязвимыми называются страны Азии, зависящие от импорта топлива.