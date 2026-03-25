25 марта 2026 в 07:05

«Хаос в Персидском заливе»: что известно о срыве русофобских планов ЕС

L'AntiDiplomatico: ЕС изменил позицию по энергоносителям России из-за Ирана

ЕС передумал рассматривать полный запрет на импорт нефти из России, передает итальянское издание L'AntiDiplomatico. По словам аналитиков, причиной стал хаос в Персидском заливе на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

Хаос в Персидском заливе сорвал русофобские планы Европейской комиссии. Долгожданное предложение о полном и окончательном мазохистском запрете на импорт российской нефти, — сказано в материале.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи при ударах Израиля и США стала определяющим моментом в истории Исламской Республики. По ее словам, она находится на связи с партнерами, чтобы найти практические шаги для деэскалации конфликта в регионе.

До этого Лондон предложил провести в Великобритании саммит по разблокировке Ормузского пролива. Как указал источник, близкий к ситуации, Соединенное Королевство хочет содействовать созданию коалиции, которая займется восстановлением движения судов и обеспечением безопасности в регионе.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме не поддержали проект о запрете пальмового масла в детском питании
В одном из крупнейших вузов Новосибирска разгорелся пожар
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 389 БПЛА
США случайно разбомбили молочную ферму в Эквадоре
Недружественные страны «потеряли» в России более $610 млрд доходов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 марта
После пожара на самом дорогом авианосце США вскрылись шокирующие детали
Рота ВСУ загадочно исчезла под Харьковом почти в полном составе
Губернатор привел подробности отражения воздушной атаки в Ленобласти
Что известно о массовых задержках в Пулково
Психолог рассказала, как вычислить босса-манипулятора
«Много людей хотят»: Индия готова прислать еще больше мигрантов в Россию
Гастроэнтеролог ответила, почему кислоты омега-3 полезны для женщин
Юрист ответил, что грозит за езду с грязными номерами
Перемалывают ВСУ в ожесточенных боях: успехи ВС РФ к утру 25 марта
«Плюнула под ноги»: выходка Зеленской стала оскорбительной для жены Трампа
Врач рассказала об опасном влиянии антидепрессантов на ЖКТ
«Это ошибка»: экс-премьер Молдавии разочарован политикой страны против РФ
Программу в российских школах полностью «подогнали» под ЕГЭ
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

