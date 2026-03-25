«Хаос в Персидском заливе»: что известно о срыве русофобских планов ЕС L'AntiDiplomatico: ЕС изменил позицию по энергоносителям России из-за Ирана

ЕС передумал рассматривать полный запрет на импорт нефти из России, передает итальянское издание L'AntiDiplomatico. По словам аналитиков, причиной стал хаос в Персидском заливе на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

Хаос в Персидском заливе сорвал русофобские планы Европейской комиссии. Долгожданное предложение о полном и окончательном мазохистском запрете на импорт российской нефти, — сказано в материале.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи при ударах Израиля и США стала определяющим моментом в истории Исламской Республики. По ее словам, она находится на связи с партнерами, чтобы найти практические шаги для деэскалации конфликта в регионе.

До этого Лондон предложил провести в Великобритании саммит по разблокировке Ормузского пролива. Как указал источник, близкий к ситуации, Соединенное Королевство хочет содействовать созданию коалиции, которая займется восстановлением движения судов и обеспечением безопасности в регионе.