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04 июня 2026 в 14:09

В МИД РФ выступили за сотрудничество с Баку в культурно-гуманитарной сфере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия считает необходимым перезапустить полноценное сотрудничество с Азербайджаном в культурно-гуманитарной сфере после образовавшейся паузы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума. Дипломат подчеркнула нацеленность российской стороны на развитие комплекса двусторонних связей, что соответствует интересам двух государств, передает корреспондент NEWS.ru.

Москва нацелена на последовательное развитие всего комплекса двусторонних связей, это отвечает интересам народов наших стран. Считаем необходимым в ближайшее время перезапустить полноценное сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере после образовавшейся паузы, — сказала Захарова.

Ранее специальный представитель президента РФ Борис Титов сообщил, что Россия будет замещать армянскую сельскохозяйственную продукцию азербайджанской. По его словам, такая перспектива связана с возможностями поставщиков Азербайджана.

До этого председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что парламентский диалог между Россией и Азербайджаном остается ключевым элементом для развития двустороннего сотрудничества. Она выразила уверенность в укреплении связей между двумя странами.

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Мария Захарова
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