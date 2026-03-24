В США узнали об инициативе Лондона по разблокировке Ормузского пролива Politico: Лондон предложил провести саммит по разблокировке Ормузского пролива

Лондон предложил провести в Великобритании саммит по разблокировке Ормузского пролива, передает Politico со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, Соединенное Королевство хочет содействовать созданию коалиции, которая займется восстановлением движения судов и обеспечением безопасности в регионе.

До этого верховный лидер республики Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении сообщил, что Иран не откажется от мести за кровь мучеников. По его словам, удары будут наноситься по всем американским базам в регионе. При этом ключевая артерия мировой экономики — Ормузский пролив — должна оставаться заблокированной, подчеркнул он.

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани заявил, что Ближний Восток «погрузится во тьму» в течение 30 минут, если энергосистема Ирана будет уничтожена. Таким образом он ответил на угрозы американского лидера Дональда Трампа уничтожить энергосистему Ирана в течение одного часа.