24 марта 2026 в 18:34

В США узнали об инициативе Лондона по разблокировке Ормузского пролива

Politico: Лондон предложил провести саммит по разблокировке Ормузского пролива

Военные корабли в Ормузском проливе
Лондон предложил провести в Великобритании саммит по разблокировке Ормузского пролива, передает Politico со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, Соединенное Королевство хочет содействовать созданию коалиции, которая займется восстановлением движения судов и обеспечением безопасности в регионе.

До этого верховный лидер республики Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении сообщил, что Иран не откажется от мести за кровь мучеников. По его словам, удары будут наноситься по всем американским базам в регионе. При этом ключевая артерия мировой экономики — Ормузский пролив — должна оставаться заблокированной, подчеркнул он.

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани заявил, что Ближний Восток «погрузится во тьму» в течение 30 минут, если энергосистема Ирана будет уничтожена. Таким образом он ответил на угрозы американского лидера Дональда Трампа уничтожить энергосистему Ирана в течение одного часа.

