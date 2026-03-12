«Весь регион погрузится во тьму»: в Иране ответили на угрозы Трампа Ближний Восток столкнется с блэкаутом, если энергосистему Ирана уничтожат

Ближний Восток «погрузится во тьму» в течение 30 минут, если энергосистема Ирана будет уничтожена, заявил в социальной сети X секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани. Таким образом он ответил на угрозы американского лидера Дональда Трампа уничтожить энергосистему Ирана в течение одного часа.

Что ж, если они это сделают, весь регион погрузится во тьму менее чем за полчаса, а темнота предоставляет широкие возможности для выслеживания американских военнослужащих, спасающихся бегством, — подчеркнул Лариджани.

Ранее сообщалось, что Израиль хочет усилить удары по Ирану, опасаясь, что в скором времени Соединенные Штаты прекратят военную операцию и объявят о своей победе под тем или иным предлогом. Источники, близкие к ситуации, объяснили, что речь идет прежде всего об объектах ядерной программы, производствах баллистических ракет и БПЛА, а также об административных объектах. Внутри руководства страны фиксируется раскол по вопросам дальнейшего продолжения войны.