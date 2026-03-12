Новый верховный лидер Ирана обратился к нации удаленно

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пока не появлялся на публике и не выступал с прямым обращением к нации. Вместо прямого включения его официальное послание было зачитано телеведущим в эфире государственного телевидения страны.

Cтратегическое послание затрагивало семь ключевых тем. Хаменеи дал особые указания о лидере-мученике революции, высказался о роли и обязанностях народа, вооруженных сил, исполнительных органов, фронта сопротивления, а также стран региона и взаимодействии с врагами.

Ранее сообщалось, что Хаменеи потребовал от США выплаты компенсаций за ущерб, причиненный в результате военных атак по территории страны. По его словам, Тегеран не оставит агрессивные действия Вашингтона без ответа.

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани заявил, что Ближний Восток «погрузится во тьму» в течение 30 минут, если энергосистема Ирана будет уничтожена. Таким образом он ответил на угрозы американского лидера Дональда Трампа уничтожить энергосистему Ирана в течение одного часа.