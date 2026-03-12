Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 16:29

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением

Моджтаба Хаменеи: Иран не откажется от мести за кровь мучеников

Подписывайтесь на нас в MAX

Иран не откажется от мести за кровь мучеников, заявил верховный лидер республики Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении. По его словам, удары будут наноситься по всем американским базам в регионе.

Мы не откажемся от мести за кровь мучеников. Призываю всех к единству! Ормузский пролив должен оставаться закрытым. Все американские базы в регионе должны быть немедленно закрыты, и эти базы будут атакованы. Мы верим в дружбу с соседями и нацеливаемся только на базы США, и мы неизбежно продолжим, — отметил он.

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани заявил, что Ближний Восток «погрузится во тьму» в течение 30 минут, если энергосистема Ирана будет уничтожена. Таким образом он ответил на угрозы американского лидера Дональда Трампа уничтожить энергосистему Ирана в течение одного часа.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи при ударах Израиля и США стала определяющим моментом в истории Исламской Республики. По ее словам, она находится на связи с партнерами, чтобы найти практические шаги для деэскалации конфликта в регионе.

Иран
месть
Ормузский пролив
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно решение суда по родственникам террориста из «Крокуса»
Иран пригрозил новыми ударами по американским базам
Столичные росгвардейцы поймали нелегального дроновода
Захарова раскрыла, как Россия относится к вопросу энергопоставок в ЕС
В МИД РФ ответили на угрозы США в адрес Кубы
В России могут создать памятник женщинам-шахтерам, трудившимся в годы ВОВ
Герой России Ярашев раскрыл, как в одиночку удерживал позицию 68 дней
Нефролог назвала неочевидную причину проблем с почками
Названа предварительная версия пропажи детей в Звенигороде
В посольстве России рассказали о ситуации с туристами в Тунисе
Пять человек пострадали при пожаре на заводе в Каменске-Шахтинском
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением
Российская «дочка» Citigroup сменила название
В Госдуме предупредили о последствиях запрета абортов
Тайвань неожиданно затрясло
Власти США раскрыли, будут ли сняты санкции против российской нефти
Австралия решила оставить две страны без своих дипломатов из-за Ирана
«Весь регион погрузится во тьму»: в Иране ответили на угрозы Трампа
В Москве резко выросли продажи пейджеров и раций
Звезда сериала «Король и Шут» рассказал о своем любимом виде отдыха
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.