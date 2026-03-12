Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением

Иран не откажется от мести за кровь мучеников, заявил верховный лидер республики Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении. По его словам, удары будут наноситься по всем американским базам в регионе.

Мы не откажемся от мести за кровь мучеников. Призываю всех к единству! Ормузский пролив должен оставаться закрытым. Все американские базы в регионе должны быть немедленно закрыты, и эти базы будут атакованы. Мы верим в дружбу с соседями и нацеливаемся только на базы США, и мы неизбежно продолжим, — отметил он.

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани заявил, что Ближний Восток «погрузится во тьму» в течение 30 минут, если энергосистема Ирана будет уничтожена. Таким образом он ответил на угрозы американского лидера Дональда Трампа уничтожить энергосистему Ирана в течение одного часа.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи при ударах Израиля и США стала определяющим моментом в истории Исламской Республики. По ее словам, она находится на связи с партнерами, чтобы найти практические шаги для деэскалации конфликта в регионе.