02 марта 2026 в 13:39

Экс-глава разведки Израиля раскрыл, как Иран отомстит за Хаменеи

Экс-разведчик Купервассер: Иран разбудит спящих агентов для мести за Хаменеи

Али Хаменеи Али Хаменеи Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Тегеран задействует законсервированные ячейки своих агентов по всему миру в отместку за убийство верховного лидера Али Хаменеи, заявил бывший глава разведки Израиля Йосси Купервассер. По словам генерала, спящие диверсанты будут активированы для дестабилизации обстановки и наказания виновных в гибели аятоллы при ударе по его резиденции 28 февраля, передает Metro.

Эти клетки находятся по всему миру на такой случай, и, вероятно, сейчас они пытаются их разбудить. Эти атаки и другие меры будут направлены на дестабилизацию и взыскание цены с тех, кто ответственен за произошедшее с Хаменеи, — говорится в сообщении.

Ранее военный историк и специалист в области ПВО Юрий Кнутов допустил, что Тегеран способен нанести ракетный удар по израильскому ядерному объекту в Димоне в качестве возмездия за гибель верховного лидера Али Хаменеи. Эксперт отметил, что для этой цели иранская сторона может применить гиперзвуковые ракеты Fattah.

Кроме того, он заявил, что запасов зенитных ракет у Израиля может хватить лишь на две недели противостояния. При этом, по подсчетам аналитика, Иран способен сохранять нынешнюю интенсивность ракетных обстрелов на протяжении 40 дней.

