Экс-арбитр назвал самую вопиющую ошибку судей в 19-м туре РПЛ

Единственный плохой момент с точки зрения работы судей в 19-м туре РПЛ — это пенальти в ворота «Локомотива», заявил бывший российский арбитр Игорь Федотов в разговоре с NEWS.ru. По его словам, в том эпизоде не должен был вмешиваться VAR, потому что этот момент не является явной ошибкой арбитра.

Но даже после просмотра VAR главный арбитр Рафаэль Шафеев обязан был продолжить игру. Это одна глобальная ошибка, когда арбитры на VAR и в поле поступили абсолютно не по-футбольному и неправильно. Все остальные эпизоды, которые до этого происходили, они абсолютно понятны, — пояснил Федотов.

Экс-арбитр обратил внимание, что были и дискуссионные момент. Например, по мнению эксперта, одной из таких ситуаций стал показ красной карточки и удаление футболиста Ильи Вахании.

Есть дискуссионные моменты, как удаление Вахании с показом прямой красной карточки за лишение явной возможности забить гол. В моем понимании, это красная, потому что это ключевой эпизод, пустые ворота. Все остальное — это абсолютно нормальные, рабочие моменты, которые объясняемые. А люди, которым просто хочется чего-то остренького, они это все преподносят в плохом ключе, что в судействе все очень плохо, — заключил экс-арбитр.

Ранее время матча 19-го тура Российской премьер-лиги между махачкалинским «Динамо» и казанским «Рубином» поменяли из-за погодных условий. Игра в Каспийске должна была стартовать в 19:30 мск, однако начало встречи перенесли на 20:00.