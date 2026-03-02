Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 16:03

В ГД ответили, какой следующий серьезный шаг предпримут США против Ирана

Депутат Журавлев: США могут вскоре начать наземную операцию в Иране

Солдаты армии США Солдаты армии США Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенные Штаты могут провести наземную военную операцию на территории Ирана, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, об этом свидетельствует концентрация американских войск у границ государства.

Если рассуждать логически, то США, чтобы завладеть иранскими природными ресурсами, необходимо сменить руководство в стране. Пока сделать это не удалось, хотя оперативно был убит верховный лидер [Али] Хаменеи. Поэтому Соединенным Штатам просто придется устраивать наземную операцию, и есть все признаки того, что Вашингтон к ней готовится. В регионе сосредоточено достаточно большое для вторжения количество живой силы Пентагона, а сам [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) называет четыре недели как срок, когда все может закончиться. Не собирается же он целый месяц действовать на расстоянии, — высказался Журавлев.

Он пояснил, что Тегеран оперативно адаптировался к новым условиям, система управления функционирует и эффективно реагирует на внешние угрозы. По словам депутата, это подтверждают недавние удары иранских ракет и дронов по Израилю, Катару и Саудовской Аравии. Кроме того, как отметил Журавлев, США не могут рассчитывать на поддержку населения Ирана, поскольку никаких протестов в стране не произошло.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Иран может атаковать американские базы, когда у США будет мало ракет, чтобы принудить Вашингтон к переговорам. По его словам, количество пусковых установок, которыми располагает Тегеран, будет одним из ключевых факторов в дальнейшем развитии конфликта.

США
Иран
Дональд Трамп
конфликты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал, чем конфликт Запада с Ираном поможет России
Американские астронавты отказались от Луны
Крупнейший поставщик газа на Ближнем Востоке оказался парализован
Охранники Джабраилова в день его смерти получили жуткие СМС
Адвокат раскрыла, о чем мать Тиммы спросила Седокову после смерти сына
«Это престижно»: в ГД высказались о намерении Ирана бойкотировать ЧМ в США
В Петербурге 11-летнюю девочку спасли от влияния секты
Визажист подтвердил фанатскую теорию о «подмене» Джима Керри
Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна на тему Ирана
Хегсет раскрыл, когда США перестанут бомбить Иран
«Он упрекал»: адвокат раскрыла последнюю переписку Тиммы и Седоковой
Житель Ленобласти до смерти избил жену рукояткой швабры
В Госдуме призвали наказать американских спортсменов из-за обстрела Ирана
Стало известно о смерти супруги иранского верховного лидера
Плющенко раскрыл, как стал тренером на самом деле
Минобороны показало кадры освобождения Дробышево
Экс-посол России опроверг слухи о массовых протестах в Иране
Евровидение, песня для Пугачевой, муж: как живет певица Юлия Самойлова
Девочка чуть не стала обедом для льва в китайском зоопарке
Застрявшим в Дубае россиянам пообещали помочь с жильем
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.