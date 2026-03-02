В ГД ответили, какой следующий серьезный шаг предпримут США против Ирана

Соединенные Штаты могут провести наземную военную операцию на территории Ирана, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, об этом свидетельствует концентрация американских войск у границ государства.

Если рассуждать логически, то США, чтобы завладеть иранскими природными ресурсами, необходимо сменить руководство в стране. Пока сделать это не удалось, хотя оперативно был убит верховный лидер [Али] Хаменеи. Поэтому Соединенным Штатам просто придется устраивать наземную операцию, и есть все признаки того, что Вашингтон к ней готовится. В регионе сосредоточено достаточно большое для вторжения количество живой силы Пентагона, а сам [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) называет четыре недели как срок, когда все может закончиться. Не собирается же он целый месяц действовать на расстоянии, — высказался Журавлев.

Он пояснил, что Тегеран оперативно адаптировался к новым условиям, система управления функционирует и эффективно реагирует на внешние угрозы. По словам депутата, это подтверждают недавние удары иранских ракет и дронов по Израилю, Катару и Саудовской Аравии. Кроме того, как отметил Журавлев, США не могут рассчитывать на поддержку населения Ирана, поскольку никаких протестов в стране не произошло.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Иран может атаковать американские базы, когда у США будет мало ракет, чтобы принудить Вашингтон к переговорам. По его словам, количество пусковых установок, которыми располагает Тегеран, будет одним из ключевых факторов в дальнейшем развитии конфликта.