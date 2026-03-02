Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 16:55

ЦАХАЛ заявила об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Фото: JINI/XinHua/Global Look Press
Армия обороны Израиля заявила о новой волне ударов по объектам ливанского шиитского движения «Хезболлах» в Ливане. В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что речь идет об атаках по всей стране.

Предварительный отчет — Армия Обороны Израиля начала наносить удары по террористическим объектам «Хезболлы» по всему Ливану, более подробная информация будет представлена, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате удара израильских военно-воздушных сил по южным пригородам Бейрута погиб Мухаммед Раад, который занимал пост председателя парламентской фракции «Верность сопротивлению». Она представляет в законодательном органе Ливана шиитское движение «Хезболла».

Также Американист Виктория Никифорова предупредила о катастрофических последствиях прямого военного конфликта между США и Ираном для государств Ближневосточного региона. Она выразила мнение, что масштабная война приведет к концу золотого века процветающих арабских монархий, чьи столицы и крупные города окажутся охвачены гуманитарной катастрофой.

Израиль
Ливан
ЦАХАЛ
Хезболла
